瑞士旅行通行證 台灣市場較疫情前成長196%

瑞士國家旅遊局日前在台北舉辦冬季發布會，公布瑞士旅行通行證2024年的銷售比COVID-19疫情前增加6%，大中華區表現相當好，而台灣成長高達196%，盼更多台灣旅客到瑞士滑雪。

根據瑞士旅遊局提供的數據，瑞士旅行通行證2024年銷售額已全面恢復，與COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情前2019年相比增長6%，大中華區表現相當好，其中大陸市場成長達79%，香港市場86%，台灣市場最高達196%。

另外，今年1到9月，台灣赴瑞士旅客為15萬121人次，比去年同期10萬6756人次成長；台灣旅客在瑞士過夜人數達21萬9384人次，較去年同期15萬9810人次增加。

瑞士旅遊局分析，到瑞士的國外旅客，普遍轉向乘坐火車的自由行和小團旅行。

瑞士旅遊局說，瑞士旅行通行證非常適合國外旅客在瑞士境內長途及多天旅行，適用所有瑞士國鐵SBB路線、郵政巴士，還可免費參觀500座博物館。

瑞士旅遊局說，旅客持瑞士旅行通行證，還可搭乘冰河列車、伯連納列車等景觀列車，僅需另外訂位，還提供行李當天送達下榻飯店的服務，另外，未滿6歲孩童免費，若有6至16歲兒童及青少年，可開立家庭卡，與有票成人同行也免費。

瑞士旅遊局表示，因觀察到越來越多的台灣人投身於冰雪運動，冬季滑雪逐漸成為瑞士在台灣推廣的主題。

目前台灣並無直飛瑞士的航班，瑞士旅遊局建議，台灣旅客可選擇透過香港、曼谷、新加坡轉機，或搭乘長榮航空飛往上海轉機，所有旅客皆可免費託運1件滑雪裝備，瑞士的火車、巴士、船、纜車等公共交通工具也都配有雪具放置區域，也可以使用行李服務把雪具運送到下一站雪場。