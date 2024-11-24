新竹SOGO周年慶28日登場 回饋最高27%消費再抽歐洲雙人遊

新竹SOGO周年慶即將在11月28日至12月9日重磅壓軸登場，首度祭出5,000送500的優惠，並結合全新上市中國信託SOGO聯名卡，推出綁定Happy Go Pay支付最高享27%回饋，讓精打細算的消費者買越多賺越多。

新竹SOGO周年慶今年首度祭出全館單日累計5,000送500元抵用券，將門檻放寬讓民眾更容易享優惠。名品、珠寶、大家電、名瓷單筆滿萬送千、施舒雅單筆滿1萬送800元抵用券，還有十三大銀行刷卡禮等促銷，其中新發行的中信SOGO聯名卡，週年慶消費即享4% SOGO金回饋無上限，SOGO APP會員在週年慶期間單筆消費滿2,000元還有機會參加「夢幻東歐12日雙人遊FUN心抽」（價值達21萬元），民眾聰明消費，就有機會幸運抱獎歸。

新竹SOGO今年與SANRIO攜手推出6款超萌來店禮，有大家最愛的Hello Kitty、KUROMI、Melody，聯合出擊可愛乘三倍，搭配軟萌嫩粉色系，每一款都必須收藏！品項有可微波不銹鋼餐盒、行動電源、摺疊椅、摺疊傘、大容量隨身杯、純棉大浴巾，萌到尖叫吸睛爆表；另外網友最愛ROOTS手提式摺疊收納籃、生活小幫手Timberland工具組，實用性與顏值極高，不要錯過。

新竹SOGO不斷更新購物體驗，引進桃竹苗獨家品牌及嶄新店型，有摩納哥時尚奢華珠寶「APM Monaco」融合藝術、秀場趨勢，打造潮流感十足的設計飾品、日系輕珠寶「agete」、日本時尚品牌「Onitsuka Tiger鬼塚虎」、法國專業頭皮護理品牌「KERASTASE巴黎卡詩」、跑鞋王者潮流新據點「ASICS」，新竹SOGO持續坐穩大新竹區時尚龍頭，提供更具特色的時髦選擇，打造最潮時尚購物聖地。

呼應大新竹地區榮登全台結婚率、生育率雙冠王寶座，新竹SOGO今年特別規劃「青年成家專案」，商品8.9折起，搭配一級節能優惠，業者嚴選新婚家庭必備家電家用，HITACHI日本原裝日立六門電冰箱原價11萬6,900元，特價9萬7,400元，再加贈2,000元SOGO商品券。SONY 65吋4K電視顯示器原價11萬1,900元，特價9萬9,000元、購買大家電組合單日單筆滿10萬送1,500元電子十足抵用券。結婚套組推薦保值黃金商品，鎮金店希臘之履純金系列，整套含項鍊、手鍊、戒指、耳環原價19萬8,200元，特價15萬3,800元；新婚族可憑結婚證明加入SOGO Wedding Club，周年慶期間當日消費滿5萬元以上，可獲贈限量ISLA NEGRA智利之星珍藏級美洛紅葡萄酒750ml一瓶。(飲酒過量，有害健康)

迎戰出國熱潮，業者亮出比買免稅品更划算的特惠組合，主打限日限量、熱銷商品最低2.6折起，新竹SOGO貼心整理必買推薦，資生堂奇蹟露澎湃組原價1萬0,480元，特價2,790元、雅詩蘭黛全能修護亮眼組買15ml送15ml特價3,250元、周年慶首日蘭蔻靠櫃免消費送1萬元蘭蔻週年慶抵用券（限量40名）、香草集波浪燭光薰香組原價1萬0,520元，特價3,288元、Dailo可拆卸式二合一機能外套原價5,980元，特價2,580元、POU DOU DOU份量感鋪棉外套原價6,190元，特價2,800元、ROOTS女款刷毛連帽外套原價4,680元特價1,700元、New Balance男女款復古鞋990V6原價8,680元，特價7,378元、奇哥三合一推車+汽座原價2萬3,050元，特價9,900元、亞梭雙層床+遊戲帳篷原價10萬5,300元，特價7萬9,990元、roborock石頭科技旗艦機皇掃地機器人原價6萬6,999元，特價3萬2,888元。