橘焱胡同20周年 四大燒肉系品牌推限定優惠
創立於2005年的橘焱胡同集團，即將邁入20周年。橘焱胡同表示，與年末聖誕與跨年雙重佳節一同歡慶，旗下四大知名燒肉品牌—胡同燒肉、胡同裏、星胡同與一牛楽，即日起至2025年1月1日重磅推出周年慶限定活動。
橘焱胡同表示，首先，四大品牌精選20道人氣菜品，享有20%優惠；第二，凡2005年出生的顧客，至四大品牌用餐並出示身份證件，即可獲贈一份特製的「肉盤生日蛋糕」；第三，限時活動至12月1日於胡同、胡同裏與一牛楽消費滿3000元即可挑戰「20秒準點免單」。
橘焱胡同也說，此次更邀請在電影《角頭2》中備受矚目的「微笑女神」林真亦與「全明星運動女神」王宣拍攝週年影片，化身「胡同美食特派員」，帶領大家一同探索燒肉體驗中滿滿的美味與樂趣，為燒肉料理注入更多情感與熱情，更為週年慶與聖誕跨年增添獨特魅力。
橘焱胡同表示，集團目前共有13個品牌，總店數達52間，涵蓋台灣各大城市，展望2025年，集團計劃再拓展5至10家新店，包含2間主題式餐廳，並積極進駐美食街，引入更多創新品牌，為顧客提供更加多元化的美食體驗，預估2025年，集團總店數將突破60間，營收將持續成長。
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