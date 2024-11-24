金馬紅毯61／劉冠廷、謝盈萱 珠寶手表傍身品味藏細節
國際規格的影展紅毯、典禮上，手表、珠寶，始終都是烘托造型、形塑氣質的品味助攻單品。昨日剛結束的第61屆金馬獎上，包含曾敬驊、劉冠廷、張榕容、謝盈萱都以奢華名表、珠寶隨身，展現不從眾的低調（或高調）好品味。
幾乎公認入列「紅毯五帥」的頒獎嘉賓的曾敬驊，不僅西裝加上了銀色鉚釘裝飾，西裝袖口內還藏有一只OMEGA的海馬300系列玫瑰金潛水表，表款擁有可靠的300米防水性能，同時玫瑰金的溫潤色澤更帶有貴氣，雖然在紅毯背板前曾敬驊並為秀出表款，但紅毯後已在個人社群更新帥圖，衝高人氣。
以不對稱披風式洋裝上身的張榕容，該套設計出自GUCCI最新的GUCCI Note晚宴、日前才於美國登場亮相發表；不僅如此，張榕容身上的項鍊、手環皆出自GUCCI高級珠寶，大氣、閃亮。
近年人氣持續攀升的劉冠廷則在紅毯、典禮上更換了多套造型，其中一套並選用法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指與Serpent Boheme系列耳釘，前者具有大克拉的綠碧璽為主石，宛如將一只野性豹貓隨身攜帶，此外從水滴得到靈感的耳釘並具有幾何造型、打破男仕與珠寶的制式想像。
無獨有偶、擔任評審的謝盈萱同樣選擇了Boucheron珠寶成為全身造型，身為第55屆金馬影后的謝盈萱，其右手配戴了一只高級珠寶系列Vendome Lisere白金黑漆鑲鑽手環，同時右手食指並戴上一枚Animaux動物系列Zebra戒指，身上匯聚了狂野斑馬、鮮明幾何兩項元素，再搭配俐落短髮和黑色洋裝，也讓影后、天后氣場全面展開。
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