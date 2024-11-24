金馬紅毯61／劉冠廷、謝盈萱 珠寶手表傍身品味藏細節

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
張榕容穿上最新發表的GUCCI Notte晚宴服登上第61屆金馬獎紅毯。圖／GUCCI提供
張榕容穿上最新發表的GUCCI Notte晚宴服登上第61屆金馬獎紅毯。圖／GUCCI提供

國際規格的影展紅毯、典禮上，手表、珠寶，始終都是烘托造型、形塑氣質的品味助攻單品。昨日剛結束的第61屆金馬獎上，包含曾敬驊、劉冠廷、張榕容、謝盈萱都以奢華名表、珠寶隨身，展現不從眾的低調（或高調）好品味。

幾乎公認入列「紅毯五帥」的頒獎嘉賓的曾敬驊，不僅西裝加上了銀色鉚釘裝飾，西裝袖口內還藏有一只OMEGA的海馬300系列玫瑰金潛水表，表款擁有可靠的300米防水性能，同時玫瑰金的溫潤色澤更帶有貴氣，雖然在紅毯背板前曾敬驊並為秀出表款，但紅毯後已在個人社群更新帥圖，衝高人氣。

以不對稱披風式洋裝上身的張榕容，該套設計出自GUCCI最新的GUCCI Note晚宴、日前才於美國登場亮相發表；不僅如此，張榕容身上的項鍊、手環皆出自GUCCI高級珠寶，大氣、閃亮。

近年人氣持續攀升的劉冠廷則在紅毯、典禮上更換了多套造型，其中一套並選用法國高級珠寶品牌寶詩龍（Boucheron）的高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指與Serpent Boheme系列耳釘，前者具有大克拉的綠碧璽為主石，宛如將一只野性豹貓隨身攜帶，此外從水滴得到靈感的耳釘並具有幾何造型、打破男仕與珠寶的制式想像。

無獨有偶、擔任評審的謝盈萱同樣選擇了Boucheron珠寶成為全身造型，身為第55屆金馬影后的謝盈萱，其右手配戴了一只高級珠寶系列Vendome Lisere白金黑漆鑲鑽手環，同時右手食指並戴上一枚Animaux動物系列Zebra戒指，身上匯聚了狂野斑馬、鮮明幾何兩項元素，再搭配俐落短髮和黑色洋裝，也讓影后、天后氣場全面展開。

金馬影后謝盈萱在出席第61屆金馬獎典禮時，選擇了Boucheron高級珠寶、展現影后級氣質風範。圖／Boucheron提供
金馬影后謝盈萱在出席第61屆金馬獎典禮時，選擇了Boucheron高級珠寶、展現影后級氣質風範。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Vendome Lisere手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石，690萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Vendome Lisere手環，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石，690萬元。圖／Boucheron提供
將Boucheron寶詩龍Serpent Boheme系列耳釘改造成為領帶裝飾的劉冠廷，打破了珠寶與男性配戴的制式想像。圖／Boucheron提供
將Boucheron寶詩龍Serpent Boheme系列耳釘改造成為領帶裝飾的劉冠廷，打破了珠寶與男性配戴的制式想像。圖／Boucheron提供
曾敬驊在61屆金馬獎典禮上、配戴了OMEGA海馬腕表。圖／翻攝自 IG @ jhtseng13
曾敬驊在61屆金馬獎典禮上、配戴了OMEGA海馬腕表。圖／翻攝自 IG @ jhtseng13
Boucheron Animaux動物系列zebra戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石與縞瑪瑙，164萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron Animaux動物系列zebra戒指，白金、黑漆飾邊、鑲嵌鑽石與縞瑪瑙，164萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指，332萬元。圖／Boucheron提供
Boucheron高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指，332萬元。圖／Boucheron提供
劉冠廷在主持第61屆金馬獎典禮時，選用了Boucheron寶詩龍的高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指。圖／Boucheron提供
劉冠廷在主持第61屆金馬獎典禮時，選用了Boucheron寶詩龍的高級珠寶系列Fuzzy豹貓戒指。圖／Boucheron提供

珠寶 紅毯

延伸閱讀

金馬61／劉冠廷典禮結尾出包！口誤喊成「金馬26」

金馬61／謝盈萱、許芳宜爆衝突？相互拉扯手環不翼而飛

金馬61／劉冠廷空降北流 諧音哏介紹金馬入圍者逗趣開場

金馬61／劉冠廷網虧「尬到好笑」 她的臭臉成功救場

相關新聞

永豐餘百年慶／梁文音、艾怡良周日接力開唱 周末親子客排長龍

永續與環保，不只是議題。永豐餘歡慶百年，今日在台北101水舞廣場舉辦市集活動，名店美食來設攤、全程環保紙餐具，破銅爛鐵也...

金馬紅毯61／劉冠廷、謝盈萱 珠寶手表傍身品味藏細節

國際規格的影展紅毯、典禮上，手表、珠寶，始終都是烘托造型、形塑氣質的品味助攻單品。昨日剛結束的第61屆金馬獎上，包含曾敬...

棒球12強賽為中華隊奪冠應援！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」指定咖啡、飯糰、蛋糕吃一波

世界棒球12強賽今天（11月24日）將迎來中華隊、日本隊奪冠大賽，好成績讓全台球迷熱血沸騰，為了替中華隊應援集氣，7-ELEVEN...

金馬紅毯／白鑽百搭助攻男神 猛獸、花卉、和星月競豔

白鑽是今年金馬紅毯男神女神必備的珠寶首選，因為色澤簡約變化豐富，也最容易展現不同品牌的標誌特色。最搶戲的無疑就是張震的卡...

一起為中華隊拚金牌加油 新光三越A8轉播冠軍賽

歡慶中華隊闖進世界棒球12強冠軍賽，新光三越台北信義新天地A8面對香堤廣場的戶外電視牆，將於明天周日11月24日晚上6點...

韓國爆款美食、創意塔可「tac.seoul」 快閃晶華

繼「紙巾吐司」之後、台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，即日起引進位於首爾漢南洞、現正當紅的創意塔可品牌「tac....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。