棒球12強賽為中華隊奪冠應援！7-ELEVEN、全家便利商店「限時優惠」指定咖啡、飯糰、蛋糕吃一波

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出鮮乳杯子蛋糕買1送1、可可雲朵幕斯蛋糕買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出鮮乳杯子蛋糕買1送1、可可雲朵幕斯蛋糕買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供

世界棒球12強賽今天（11月24日）將迎來中華隊、日本隊奪冠奪冠大賽，好成績讓全台球迷熱血沸騰，為了替中華隊應援集氣，7-ELEVEN、全家便利商店再推多項限時優惠，除了指定咖啡、茶飲之外，飯糰、蛋糕、巧克力也都入列。

7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2、立頓歐蕾（醇奶茶／焙茶）425ml買1送1、韓國熊津紅蔘飲系列買1送1、湖池屋The海老勁辣唐辛子買1送1、特趣焦糖餅乾巧克力買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。

全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出鮮乳杯子蛋糕買1送1、可可雲朵幕斯蛋糕買1送1。為中華隊奪冠應援，全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分再推Let’s Café特大經典美式咖啡買1送1、Let’s Café卡布奇諾買2送1、Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買2送1、FamiCollection黃金蕎麥茶買1送1、金飯糰30元系列買2送1、好棒棒35元系列買1送1。上述所有活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。

全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出指定好棒棒35元系列買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出指定好棒棒35元系列買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，CITY CAFE特大杯美式咖啡買2送2，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，立頓歐蕾（醇奶茶／焙茶）425ml買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，立頓歐蕾（醇奶茶／焙茶）425ml買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出指定金飯糰30元系列買2送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出指定金飯糰30元系列買2送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，韓國熊津紅蔘飲系列買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，韓國熊津紅蔘飲系列買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，特趣焦糖餅乾巧克力買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，特趣焦糖餅乾巧克力買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出鮮乳杯子蛋糕買1送1、可可雲朵幕斯蛋糕買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出鮮乳杯子蛋糕買1送1、可可雲朵幕斯蛋糕買1送1，活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café卡布奇諾買2送1、Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買2送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café卡布奇諾買2送1、Let’s Café特濃拿鐵（大杯）買2送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推FamiCollection黃金蕎麥茶買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推FamiCollection黃金蕎麥茶買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
7-ELEVEN「行動隨時取」11月24日上午9點起至11月25日限時開賣，湖池屋The海老勁辣唐辛子買1送1，上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳情請見OPENPOINT APP。圖／7-ELEVEN提供
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全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café特大經典美式咖啡買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月24日上午10點起至晚上11點59分限定推出Let’s Café特大經典美式咖啡買1送1，上述活動品項限購組數、兌換期限請依APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供

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