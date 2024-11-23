金馬紅毯／白鑽百搭助攻男神 猛獸、花卉、和星月競豔

白鑽是今年金馬紅毯男神女神必備的珠寶首選，因為色澤簡約變化豐富，也最容易展現不同品牌的標誌特色。最搶戲的無疑就是張震的卡地亞白鑽美洲豹胸針，為他的西裝增加了亮點，搶下今年紅毯第一男神封號。

說到鑽石就會想到香奈兒女士的名言：「它體積小，但卻能展現最大的價值！」今年紅毯上，香奈兒的品牌好友袁澧林、9m88、鍾雪瑩、和王渝萱都配戴了香奈兒的鑽石珠寶，設計上則聚焦不同的宇宙星體，從畫過天空的彗星、月亮、和綻放光芒的太陽，精巧地點綴了不同風格的穿著。

以鑽石聞名的De Beers Jewellers，則以充滿靈氣的蓮花為靈感，結合繽紛的彩鑽原石和璀璨切面鑽石，為穿著極簡黑色禮服的張榕容綴上猶如花環般的華麗氣息。夏于喬的垂墜耳環和飄逸的禮服完美呼應。

穿Schiaparelli大開氣場的吳君如選了造型典雅的Chaumet鑽石項鍊和耳環，林嘉欣則將寶格麗立體的SERPENTI靈蛇造型頂級鑽石項鍊戴出新意，解開本來纏繞於頸上的多圈蛇身，讓項鍊垂墜在胸前。