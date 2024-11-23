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金馬紅毯／白鑽百搭助攻男神 猛獸、花卉、和星月競豔

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
De Beers Soothing Lotus高級珠寶鑽石耳環。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus高級珠寶鑽石耳環。圖／De Beers提供

白鑽是今年金馬紅毯男神女神必備的珠寶首選，因為色澤簡約變化豐富，也最容易展現不同品牌的標誌特色。最搶戲的無疑就是張震的卡地亞白鑽美洲豹胸針，為他的西裝增加了亮點，搶下今年紅毯第一男神封號。

說到鑽石就會想到香奈兒女士的名言：「它體積小，但卻能展現最大的價值！」今年紅毯上，香奈兒的品牌好友袁澧林、9m88、鍾雪瑩、和王渝萱都配戴了香奈兒的鑽石珠寶，設計上則聚焦不同的宇宙星體，從畫過天空的彗星、月亮、和綻放光芒的太陽，精巧地點綴了不同風格的穿著。

以鑽石聞名的De Beers Jewellers，則以充滿靈氣的蓮花為靈感，結合繽紛的彩鑽原石和璀璨切面鑽石，為穿著極簡黑色禮服的張榕容綴上猶如花環般的華麗氣息。夏于喬的垂墜耳環和飄逸的禮服完美呼應。

穿Schiaparelli大開氣場的吳君如選了造型典雅的Chaumet鑽石項鍊和耳環，林嘉欣則將寶格麗立體的SERPENTI靈蛇造型頂級鑽石項鍊戴出新意，解開本來纏繞於頸上的多圈蛇身，讓項鍊垂墜在胸前。

袁澧林配戴Lune Talisman耳環，18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供
袁澧林配戴Lune Talisman耳環，18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供
王渝萱穿香奈兒多彩印花飾以亮片刺繡絲質雪紡長洋裝，配戴香奈兒珠寶。圖／香奈兒提供
王渝萱穿香奈兒多彩印花飾以亮片刺繡絲質雪紡長洋裝，配戴香奈兒珠寶。圖／香奈兒提供
吳君如穿Schiaparelli，配戴Chaumet珠寶。記者王聰賢／攝影
吳君如穿Schiaparelli，配戴Chaumet珠寶。記者王聰賢／攝影
De Beers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊。圖／De Beers提供
De Beers Soothing Lotus高級珠寶鑽石項鍊。圖／De Beers提供
夏于喬穿Loewe，配戴De Beers珠寶。記者王聰賢／攝影
夏于喬穿Loewe，配戴De Beers珠寶。記者王聰賢／攝影
陳柏霖配戴Timeless Lion胸針。圖／ 香奈兒提供
陳柏霖配戴Timeless Lion胸針。圖／ 香奈兒提供
鍾雪瑩穿香奈兒渡假系列白色斗、泳衣、長裙，配戴香奈兒珠頂級珠寶。圖／香奈兒提供
鍾雪瑩穿香奈兒渡假系列白色斗、泳衣、長裙，配戴香奈兒珠頂級珠寶。圖／香奈兒提供
鍾雪瑩配戴Infinite手鐲。圖／ 香奈兒提供
鍾雪瑩配戴Infinite手鐲。圖／ 香奈兒提供
張榕容配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
張榕容配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
張榕容配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
張榕容配戴De Beers Jewellers鑽石珠寶。圖／De Beers提供
9m88配戴Comète Couture耳環：18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供
9m88配戴Comète Couture耳環：18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供
張震穿Alexander McQueen，配戴卡地亞珠寶腕表。記者王聰賢／攝影
張震穿Alexander McQueen，配戴卡地亞珠寶腕表。記者王聰賢／攝影
林嘉欣配戴寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊、戒指、耳環。圖／寶格麗提供
林嘉欣配戴寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊、戒指、耳環。圖／寶格麗提供
袁澧林穿香奈兒白色鏤空刺繡洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶Lune Talisman耳環與Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
袁澧林穿香奈兒白色鏤空刺繡洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶Lune Talisman耳環與Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
袁澧林穿香奈兒白色鏤空刺繡洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶Lune Talisman耳環與Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
袁澧林穿香奈兒白色鏤空刺繡洋裝，配戴香奈兒頂級珠寶Lune Talisman耳環與Comète彗星系列高級珠寶。圖／香奈兒提供
林嘉欣配戴寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊、戒指、耳環。圖／寶格麗提供
林嘉欣配戴寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊、戒指、耳環。圖／寶格麗提供
林嘉欣配戴的寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊。
林嘉欣配戴的寶格麗SERPENTI系列頂級鑽石項鍊。
9m88配戴Comete Talisman戒指，18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供
9m88配戴Comete Talisman戒指，18K白金與鑽石。圖／ 香奈兒提供

紅毯 鑽石 香奈兒

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