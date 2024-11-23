圓山大飯店首度引進3D投影技術 打造全台唯一極光聖誕樹奇幻世界
聖誕節即將來臨，圓山大飯店於11月23日下午5時30分，在一樓大廳舉行聖誕樹點燈活動。董事長葉菊蘭表示，聖誕節有著重生及展望的意義，今年圓山大飯店的聖誕樹以「極光幸福」為故事發想，首度引入3D風扇全息投影技術，打造全臺飯店唯一的奇幻視覺聖誕樹，透過科技將極光般的虛實光影帶入現實，讓現場歡樂氛圍推向高潮；同時聖誕音樂季系列歌曲演出也將正式展開，邀請民眾一起到圓山來一趟聖誕奇幻之旅。
圓山大飯店近年來的聖誕佈置都大受民眾歡迎，今年為推動ESG永續發展，圓山的聖誕樹首次運用3D風扇全息投影技術，不但可以重複使用、減少耗材的浪費，也能將美麗極光畫面呈現於國人眼前，宛如置身夢幻的北歐仙境，是一場創意與驚喜交錯的聖誕視覺饗宴。
為推廣在地藝文活動、營造多元文化場域的理念，圓山聖誕音樂季即日起至12月25日，連續三週的星期六邀請來自全國音樂比賽表現優異的人氣校園樂團接力演出，包括天母國小直笛團、明湖國小弦樂團、幸安國小弦樂團、中正國中弦樂團及Color4弦樂四重奏，輕快的旋律搭配溫馨的曲風，傳達了冬日聖誕樂章的暖心祝福。
葉菊蘭進一步指出，圓山大飯店的同仁與我都期盼以圓山獨特的東方建築特色結合西方節慶元素，用新穎細膩的專業服務，開創回應時代與國際的文化美學，讓圓山大飯店的故事，透過革新進取，再創新口碑與新傳說；同時與全體同仁一起「脫穎重生」，就像今天新穎創意的聖誕樹，落實新而美好、新而多元、新而賓至如歸的圓山新願景，為每位國際旅客帶來永生難忘的圓山假期，感受到我們的熱情及美好，走進圓山而愛上臺灣。
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