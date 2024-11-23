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永豐餘百年慶／梁文音、艾怡良明接力 周末親子客排長龍

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
11月24日周日，16:00梁文音演唱（左起）、17:00艾怡良演唱。圖／經紀公司提供
11月24日周日，16:00梁文音演唱（左起）、17:00艾怡良演唱。圖／經紀公司提供

永續與環保，不只是議題。永豐餘歡慶百年，今日在台北101水舞廣場舉辦市集活動，名店美食來設攤、全程環保紙餐具，破銅爛鐵也能化身打擊秀，還有排長龍的遊戲與DIY體驗區、首度登台的「Wikkelhouse全循環屋」等。明日舞台區將由梁文音、艾怡良接力開唱，聆聽演唱、市集都免費入場。

全循環屋是活動一大亮點。圖／500輯攝影團隊提供
全循環屋是活動一大亮點。圖／500輯攝影團隊提供
親子互動體驗活動具創意，「紙」也能變身成為各樣有趣的遊戲。圖／500輯攝影團隊提供
親子互動體驗活動具創意，「紙」也能變身成為各樣有趣的遊戲。圖／500輯攝影團隊提供

微冷的天氣，咖啡冠軍Fika Fika Cafe銷售迅速破百杯，美式與拿鐵仍是不敗選項。台北君悅酒店圍攤打卡的民眾也多，「肉桂捲加海鹽奶蓋」熱氣飄香特別誘人。入選「500碗」的吳姳麵館原本主打獨創、有透抽蛋的「椒麻油封海鮮冷麵」，但發現天氣轉涼，晚上緊急加碼推出噴香的滷肉飯。名店吉可頌熱賣品項有新鮮出爐的蛋塔、可頌、蘋果派，觀察發現市集親子家庭客群居多。

君悅酒店的甜品吸睛，微涼午後特別受歡迎。圖／500輯攝影團隊提供
君悅酒店的甜品吸睛，微涼午後特別受歡迎。圖／500輯攝影團隊提供
溫暖的可頌甜點受歡迎。圖／500輯攝影團隊提供
溫暖的可頌甜點受歡迎。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡冠軍Fika Fika Cafe也帶來「活動限定」滋味。圖／500輯攝影團隊提供
咖啡冠軍Fika Fika Cafe也帶來「活動限定」滋味。圖／500輯攝影團隊提供

不少店家早已力行環保，像是H&H現炸吉拿棒只使用紙盒與竹籤，為減塑還推出自家設計的購物袋，自備餐具前來、再享「加量不加價」優惠，業者說，不少老客人笑著帶餐具前來，很感心。

H＆H現炸吉拿棒體積短小，方便民眾食用。圖／500輯攝影團隊提供
H＆H現炸吉拿棒體積短小，方便民眾食用。圖／500輯攝影團隊提供
「草木參間」用不同的方式創作來讓植物搭配融入生活，讓植物與美麗盆器相映，吸引更多人感受植物的療癒力。圖／500輯攝影團隊提供
「草木參間」用不同的方式創作來讓植物搭配融入生活，讓植物與美麗盆器相映，吸引更多人感受植物的療癒力。圖／500輯攝影團隊提供
「BRUSH & GREEN」主打與clean相關，這次市集帶來大量各種不同質感與顏色的包袋，每款都各有獨特性格。圖／500輯攝影團隊提供
「BRUSH & GREEN」主打與clean相關，這次市集帶來大量各種不同質感與顏色的包袋，每款都各有獨特性格。圖／500輯攝影團隊提供
「木酢達人」現場帶來了防蚊液、防塵蟎液與香氛蠟燭等商品，另有「永續棒球椅」與「熊炭吉竹碳擴香石」是現場亮點。圖／500輯攝影團隊提供
「木酢達人」現場帶來了防蚊液、防塵蟎液與香氛蠟燭等商品，另有「永續棒球椅」與「熊炭吉竹碳擴香石」是現場亮點。圖／500輯攝影團隊提供

現場也有兼具質感與環保的永續選品品牌同步出攤，包括木酢達人、BRUSH & GREEN、果嶼good island、草木參間等。走逛之餘，也能體驗。排隊區「遠哲科教基金會」的4個攤位、挑戰完成可獲小筆記本與木頭陀螺，遊戲包括「以紙代塑」，發揮創意巧思，並經實測承重，挑戰成功可得繪本，吸引不少民眾排隊報名。

「果嶼」努力傳達「農民的心血都不該被浪費，每顆水果都值得被珍惜。」將歪果或產量過多的果實重製成果乾、果醬。圖／500輯攝影團隊提供
「果嶼」努力傳達「農民的心血都不該被浪費，每顆水果都值得被珍惜。」將歪果或產量過多的果實重製成果乾、果醬。圖／500輯攝影團隊提供

另一個排隊熱區是信誼基金會「紙的嘉年華」，帳篷內分列5種遊具，像是「生活減碳大富翁」，透過遊戲理解生活中的碳排，透過「機會」如濕地、有機農田等爭取勝利，另外有紙飛行器、紙樹，傳達日常也能選擇紙素材、與孩子們一起玩遊戲，不僅寓教於樂，還有書本、紙彈簧等禮物可拿。

全循環屋內也有許多生活減碳的新發現。圖／500輯攝影團隊提供
全循環屋內也有許多生活減碳的新發現。圖／500輯攝影團隊提供

「YFY Better Choice永豐餘百年展」最大亮點，當然是預約參觀全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」，屋內有多種與生活相關的永續產品，從衛生紙、洗衣膠囊、禮盒到服裝，會發現「永續也可以是日常」。但預約早已額滿，現場可排候補。此外，在指定區拍照上傳貼文，還可參加抽獎，獎項包括kobo彩色電子書閱讀器、生技橄欖油等好禮。

「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
Wikklehouse全循環屋內部展示一系列永續生活應用產品。圖／500輯攝影團隊提供
Wikklehouse全循環屋內部展示一系列永續生活應用產品。圖／500輯攝影團隊提供

明天壓軸將由金曲歌后艾怡良獻唱，生活中她特別重視環保，拒絕過度包裝的商品，也會分享許多生活好選擇的永續行為；以眾多情歌走紅的梁文音，也將帶來演出，其他有李佳歡、李芷婷、阿布絲等現場演出。廣場區則有街頭藝人吳承翰的趣味打擊秀，拖鞋、水管、鍋碗瓢盆都成了樂器，敲打互動、充滿歡樂。

破銅爛鐵也能變樂器，有去打擊秀吸引眾人目光。圖／500輯攝影團隊提供
破銅爛鐵也能變樂器，有去打擊秀吸引眾人目光。圖／500輯攝影團隊提供
破銅爛鐵也能變樂器，打擊秀吸引眾人目光。圖／500輯攝影團隊提供
破銅爛鐵也能變樂器，打擊秀吸引眾人目光。圖／500輯攝影團隊提供

下周一、二最後兩天還有3間獨立書店或出版社參與的「回頭書市集」，讓美好知識得以持續流通。

市集美味饗宴下午湧現人潮。圖／500輯攝影團隊提供
市集美味饗宴下午湧現人潮。圖／500輯攝影團隊提供

YFY Better Choice 永豐餘百年展

日期：即日起至11月26日

時間：周日為10：00～20：00；周一、二為10：00～21：00

周末市集時間：11月24日（日）11：00～18：00

地點：台北101水舞廣場

永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

永續 永豐 紙餐具

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