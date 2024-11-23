永豐餘百年慶／梁文音、艾怡良明接力 周末親子客排長龍
永續與環保，不只是議題。永豐餘歡慶百年，今日在台北101水舞廣場舉辦市集活動，名店美食來設攤、全程環保紙餐具，破銅爛鐵也能化身打擊秀，還有排長龍的遊戲與DIY體驗區、首度登台的「Wikkelhouse全循環屋」等。明日舞台區將由梁文音、艾怡良接力開唱，聆聽演唱、市集都免費入場。
微冷的天氣，咖啡冠軍Fika Fika Cafe銷售迅速破百杯，美式與拿鐵仍是不敗選項。台北君悅酒店圍攤打卡的民眾也多，「肉桂捲加海鹽奶蓋」熱氣飄香特別誘人。入選「500碗」的吳姳麵館原本主打獨創、有透抽蛋的「椒麻油封海鮮冷麵」，但發現天氣轉涼，晚上緊急加碼推出噴香的滷肉飯。名店吉可頌熱賣品項有新鮮出爐的蛋塔、可頌、蘋果派，觀察發現市集親子家庭客群居多。
不少店家早已力行環保，像是H&H現炸吉拿棒只使用紙盒與竹籤，為減塑還推出自家設計的購物袋，自備餐具前來、再享「加量不加價」優惠，業者說，不少老客人笑著帶餐具前來，很感心。
現場也有兼具質感與環保的永續選品品牌同步出攤，包括木酢達人、BRUSH & GREEN、果嶼good island、草木參間等。走逛之餘，也能體驗。排隊區「遠哲科教基金會」的4個攤位、挑戰完成可獲小筆記本與木頭陀螺，遊戲包括「以紙代塑」，發揮創意巧思，並經實測承重，挑戰成功可得繪本，吸引不少民眾排隊報名。
另一個排隊熱區是信誼基金會「紙的嘉年華」，帳篷內分列5種遊具，像是「生活減碳大富翁」，透過遊戲理解生活中的碳排，透過「機會」如濕地、有機農田等爭取勝利，另外有紙飛行器、紙樹，傳達日常也能選擇紙素材、與孩子們一起玩遊戲，不僅寓教於樂，還有書本、紙彈簧等禮物可拿。
「YFY Better Choice永豐餘百年展」最大亮點，當然是預約參觀全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」，屋內有多種與生活相關的永續產品，從衛生紙、洗衣膠囊、禮盒到服裝，會發現「永續也可以是日常」。但預約早已額滿，現場可排候補。此外，在指定區拍照上傳貼文，還可參加抽獎，獎項包括kobo彩色電子書閱讀器、生技橄欖油等好禮。
明天壓軸將由金曲歌后艾怡良獻唱，生活中她特別重視環保，拒絕過度包裝的商品，也會分享許多生活好選擇的永續行為；以眾多情歌走紅的梁文音，也將帶來演出，其他有李佳歡、李芷婷、阿布絲等現場演出。廣場區則有街頭藝人吳承翰的趣味打擊秀，拖鞋、水管、鍋碗瓢盆都成了樂器，敲打互動、充滿歡樂。
下周一、二最後兩天還有3間獨立書店或出版社參與的「回頭書市集」，讓美好知識得以持續流通。
YFY Better Choice 永豐餘百年展
日期：即日起至11月26日
時間：周日為10：00～20：00；周一、二為10：00～21：00
周末市集時間：11月24日（日）11：00～18：00
地點：台北101水舞廣場
永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/
（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）
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