韓國爆款美食、創意塔可「tac.seoul」 快閃晶華

繼「紙巾吐司」之後、台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，即日起引進位於首爾漢南洞、現正當紅的創意塔可品牌「tac.seoul」，於酒店二樓上庭酒廊打造為期一個月限定聯名塔可吧，販售與本店同步的手撕牛肩胛、脆皮五花豬、香烤雞腿與酥炸魚柳四款經典人氣品項，韓國店內最知名的DIY手搗酪梨．玉米片、玉米肋條、檸檬炸雞、墨西哥玉米片以及tac獨家精釀啤酒都將原汁原味在台重現。

此外，tac.seoul也為晶華酒店打造出兩款全新塔可韓醬烤牛和辛奇章魚，將於12月2日全球獨賣。

「tac.seoul」是韓國首爾最潮的「食」尚打卡名店，為了展現與坊間競品之間的差異性，「tac.seoul」並未遵循碎絞肉搭配切丁洋蔥與番茄莎莎醬等傳統墨西哥式塔可風格，而是將牛肩胛肉、豬五花、雞肉和魚條透過燉、炙燒、酥炸、煎烤等方式烹調後、搭配帶口感的各式佐料例如炸洋蔥、玉米片脆等一同夾入各色塔可餅皮，簡約的視覺、呈現驚奇的味覺體驗，有著美妙衝突感。

「tac.seoul」還有一項獨一無二的料理「DIY手作酪梨盤」，消費者可以依照餐廳提供的手繪流程圖、將酪梨、檸檬、番茄跟香菜等放入小搗臼中製作出屬於自己的新鮮塔可醬。

塔可將於二樓上庭酒廊、一樓azie餐廳提供，內用每份2入價格480元起，「晶華美食到你家」美食平台供消費者點用外帶，集合四款口味的外帶組合，售價1,099元，加入晶華會APP會員即可享有現折100元專屬禮遇。連結：https://regent.city/4x7tgc。

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