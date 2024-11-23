快訊

12強Live／為冠軍戰暖身！中華複賽最終戰日本 陳柏清再先發

金馬紅毯／楊千霈大露雪白美背 禮服開高衩超吸睛

南園傳陣陣鼓聲…薄瓜瓜婚禮中午辦到入夜 迎賓派對歡呼聲不斷

聽新聞
0:00 / 0:00

韓國爆款美食、創意塔可「tac.seoul」 快閃晶華

聯合報／ 記者羅建怡 / 即時報導
韓國tac.seoul「脆皮五花豬」口味塔可。圖/晶華酒店提供
韓國tac.seoul「脆皮五花豬」口味塔可。圖/晶華酒店提供

繼「紙巾吐司」之後、台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，即日起引進位於首爾漢南洞、現正當紅的創意塔可品牌「tac.seoul」，於酒店二樓上庭酒廊打造為期一個月限定聯名塔可吧，販售與本店同步的手撕牛肩胛、脆皮五花豬、香烤雞腿與酥炸魚柳四款經典人氣品項，韓國店內最知名的DIY手搗酪梨．玉米片、玉米肋條、檸檬炸雞、墨西哥玉米片以及tac獨家精釀啤酒都將原汁原味在台重現。

此外，tac.seoul也為晶華酒店打造出兩款全新塔可韓醬烤牛和辛奇章魚，將於12月2日全球獨賣。

「tac.seoul」是韓國首爾最潮的「食」尚打卡名店，為了展現與坊間競品之間的差異性，「tac.seoul」並未遵循碎絞肉搭配切丁洋蔥與番茄莎莎醬等傳統墨西哥式塔可風格，而是將牛肩胛肉、豬五花、雞肉和魚條透過燉、炙燒、酥炸、煎烤等方式烹調後、搭配帶口感的各式佐料例如炸洋蔥、玉米片脆等一同夾入各色塔可餅皮，簡約的視覺、呈現驚奇的味覺體驗，有著美妙衝突感。

「tac.seoul」還有一項獨一無二的料理「DIY手作酪梨盤」，消費者可以依照餐廳提供的手繪流程圖、將酪梨、檸檬、番茄跟香菜等放入小搗臼中製作出屬於自己的新鮮塔可醬。

塔可將於二樓上庭酒廊、一樓azie餐廳提供，內用每份2入價格480元起，「晶華美食到你家」美食平台供消費者點用外帶，集合四款口味的外帶組合，售價1,099元，加入晶華會APP會員即可享有現折100元專屬禮遇。連結：https://regent.city/4x7tgc

詳情或預訂可洽：02-2523-8000轉Regent Gift Shop外帶櫃、上庭酒廊、azie

「晶華美食到你家」：https://shop.silkshotelgroup.com/RT

韓國tac.seoul店內最知名的DIY手搗酪梨醬玉米片。圖/晶華酒店提供
韓國tac.seoul店內最知名的DIY手搗酪梨醬玉米片。圖/晶華酒店提供
韓國tac.seoul的著名小食「玉米肋條」。圖/晶華酒店提供
韓國tac.seoul的著名小食「玉米肋條」。圖/晶華酒店提供

美食 酒店

延伸閱讀

南市巨人盃全國少棒錦標賽落幕 東園國小勇奪冠軍

超美銀杏大道！ 韓國秋天限定美景 慶州賞楓景點「統一殿통일전」榜上有名

花蓮美食新地標！將軍府x陳耀訓「OOA烘焙坊」1天營業2.5小時引爆麵包熱潮

2024年全球公共充電樁成長率大幅放緩！韓國年增39%成長率世界第一

相關新聞

一起為中華隊拚金牌加油 新光三越A8轉播冠軍賽

歡慶中華隊闖進世界棒球12強冠軍賽，新光三越台北信義新天地A8面對香堤廣場的戶外電視牆，將於明天周日11月24日晚上6點...

永豐餘百年慶／梁文音、艾怡良明接力 周末親子客排長龍

永續與環保，不只是議題。永豐餘歡慶百年，今日在台北101水舞廣場舉辦市集活動，名店美食來設攤、全程環保紙餐具，破銅爛鐵也...

韓國爆款美食、創意塔可「tac.seoul」 快閃晶華

繼「紙巾吐司」之後、台北晶華酒店再次攜手韓國ICHI餐飲集團，即日起引進位於首爾漢南洞、現正當紅的創意塔可品牌「tac....

鐵漢柔情！歐米茄海馬300米腕表Daniel Craig搶先戴

文字過度氾濫的時代，「經典」兩字隨處可見。然而無論是一本書、一個設計、一個物品要能被稱之為經典，實際都要經歷30年以上的...

這櫥窗太美了必須打卡！DIOR歡慶耶誕打造奇幻海洋世界

凜冬歲末之際，Dior 為將臨的聖誕節與新年時分，從男、女裝到珠寶、家飾系列等多式樣創作捎來禮贈藝術的祝福之意，並於台北...

有行旅／玩不丹 體驗戒楚節

不丹境內環繞著高山、原始河流和湖泊，戒楚節是最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕羅戒楚，旅人將參加戒楚節活動，還將前往...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。