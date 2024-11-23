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「臺灣燴飯王」出爐！由璞樹文旅、御饌臻品分別封王

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
農業部農糧署副署長黃昭興(中)頒發璞樹文旅(左)及御饌臻品(右)冠軍頭銜。圖／農糧署提供
農業部農糧署副署長黃昭興(中)頒發璞樹文旅(左)及御饌臻品(右)冠軍頭銜。圖／農糧署提供

由農業部農糧署主辦、全台期待已久的「臺灣燴飯王」23日揭曉！經典美味組由璞樹文旅的「田野蕃茄牛腩燴飯」封王，創意飄香組則由御饌臻品「客家小炒燴飯」奪冠。

璞樹文旅的「田野蕃茄牛腩燴飯」，採用具黏彈口感的臺粳9號米搭配蕃茄燴汁酸甜滋味，征服評審味蕾，未來將由喜生食品工業以冷凍調理食品型式量產，於家樂福、大潤發等量販通路銷售。

御饌臻品的「客家小炒燴飯」，融合魷魚、五花肉的燴汁與香Q的臺南11號米完美結合，鹹香不膩，讓人一口接一口，預計明年第2季於全台7-ELEVEN上市，讓全國消費者能隨時享受冠軍級美味，品味台灣米食的創意與傳統之美。

今年的「臺灣燴飯王」爭霸戰分為「經典美味」及「創意飄香」兩組分別評選，共匯集113家來自全台的小吃店、異國餐廳、連鎖業及飯店業，推出183道特色燴飯參賽。

其中，「經典美味組」須以國產產銷履歷原料米為基底，搭配在地食材製成的芡料製成燴飯，米飯與芡料比例拿捏，以及整體口感風味呈現，是奪勝的關鍵；「創意飄香組」則是考驗食材搭配的協和度與產品呈現的創新性。經過北中南東四大區域賽的激烈角逐，兩組各選出前12強爭奪全國總冠軍。

這些入圍燴飯各具巧思，風味涵蓋台式經典菜色、鹹酸甜的客家菜系、日式料理手法及東南亞風格等，食材搭配從剝皮辣椒雞、金沙蝦球、烤鴨、黑巧克力咖哩豬排，到沙嗲百菇、客家酸菜魚，演繹出台灣米的無限可能，也為在地注入新的風味記憶，成為食客必訪的獨特風景。

全國賽實作進一步考驗選手的廚藝，由7位專業評審，以及24位超商店長與美食部落客擔任素人評審，依據食材運用技巧、商品化潛力，到創意外觀及口感等多項指標進行評分，最終選出兩組的冠、亞、季軍、優選等12件得獎燴飯。

農糧署指出，本屆「臺灣燴飯王」爭霸戰除了冠軍作品表現亮眼外，其他獲獎作品亦各有特色，經典美味組亞軍為宜蘭縣囍慶油飯店「海鮮西魯肉燴飯」，採用蘭陽古早味西魯肉與高雄145號米飯結合，讓國產米增添層次感。

創意飄香組亞軍由新竹市鹿野餐飲專賣「沙爹百菇羊肋燴飯」拿下，以南洋沙嗲香氣帶出羊肋、菇類鮮嫩口感，凸顯臺稉9號米的甘甜。

其他參賽業者分別採用在地扁魚、椰漿與泰式咖哩、具汕頭風味的沙茶、油雞滷汁等不同風味帶出在地食材鮮甜，與國產米交織出絕妙好滋味，絕對值得登門品嚐。

為讓更多消費者享受冠軍級美味，農糧署攜手喜生食品及7-ELEVEN，以冷凍調理食品及冷藏鮮食型態量產這2款冠軍燴飯，預計明年第2季起於家樂福、大潤發及7-ELEVEN等全台各大通路上市，讓消費者在家也能輕鬆享用冠軍燴飯的極致美味。

璞樹文旅「田野蕃茄牛腩燴飯」未來將由喜生食品以冷凍調理食品型式量產。圖／農糧署提供
璞樹文旅「田野蕃茄牛腩燴飯」未來將由喜生食品以冷凍調理食品型式量產。圖／農糧署提供
御饌臻品「客家小炒燴飯」預計明年第2季在全台7-ELEVEN上市。圖／農糧署提供
御饌臻品「客家小炒燴飯」預計明年第2季在全台7-ELEVEN上市。圖／農糧署提供

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