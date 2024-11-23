鐵漢柔情！歐米茄海馬300米腕表Daniel Craig搶先戴
文字過度氾濫的時代，「經典」兩字隨處可見。然而無論是一本書、一個設計、一個物品要能被稱之為經典，實際都要經歷30年以上的時光洗滌，或才能真正被稱作為經典。瑞士鐘表品牌歐米茄（OMEGA）推出全新OMEGA「海馬」Seamaster系列，劃時代的洗練風貌，日前已為品牌大使Dainel Craig搶先配戴造型。
最早於1948年問世的「海馬」系列，屬於OMEGA的潛水表系列一員；1993年，海馬並推出300米防水系列，旗下細分為防水150米的Aqua Terra、Diver 300M、Planet Ocean、懷舊風格的經典款，以及為海上帆船賽事催生的電子儀器表款；其中海馬系列也曾在007系列電影中配戴，並發表過詹姆士龐德60周年紀念的42毫米300米防水紀念款，展現一如情報員的矯健身手與強悍性能。
2024年第四季所發表的全新海馬潛水300米腕表則鎖定42毫米、精鋼材質，並以黑色表圈搭配黑色面盤或銀色表面搭配銀色面盤的兩種款式，同時黑色面盤將延續經典的波浪紋面盤，銀色面盤則帶來洗練的垂直髮絲紋飾。整體設計延續1960至1970年代風格，尤其表殼10點鐘方向具有排氦閥門、可避免當自深淺時水位回返水面時、氦氣在表殼中膨脹可能對機芯造成的損壞。
8806同軸擒縱機芯並通過瑞士天文台、大師天文台雙重認證，具有波浪般的打磨修飾紋理。同時本次更少見在海馬系列上搭配了絲綢般質感的米蘭式金屬鍊帶，讓洋溢運動陽剛氣息的表款添增了滑順、柔和的調性，表款訂價21萬5,000元，如搭配橡膠表帶訂價則為19萬6,000元，可洽全台OMEGA專賣店或授權代理店。
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