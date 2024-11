這櫥窗太美了必須打卡！DIOR歡慶耶誕打造奇幻海洋世界

凜冬歲末之際,Dior 為將臨的聖誕節與新年時分,從男、女裝到珠寶、家飾系列等多式樣創作捎來禮贈藝術的祝福之意,並於台北101、新光三越A4與新光三越Diamond Towers等專賣店打造以2025早春度假女裝圖騰為靈感的主題櫥窗,傳遞佳節時分的溫暖之情。

從2018年起以「曠野寄情」的動物寓言的意象在全球專賣店打造迷人的櫥窗裝開始,每年歲末的櫥窗裝飾均由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 構思繽紛主題,並換上格外具有節慶氣息的期間限定的特別包裝。

今年以2025早春度假女裝上的藏珍閣(Dior Cabinet de Curiosités)和瀛海珍奇(Dior Cabinet de La Mer)主題為靈感,櫥窗設計羅織花卉、動物以及海底世界的海馬、海星、貝殼與珊瑚等自然之景,而包括餐具、刺繡靠墊、裝飾物、筆記本和蠟燭等Dior Maison一系列家飾品,也都換上雄偉的海馬、迷人的美人魚、海星和精緻的珊瑚圖案一起歡慶歲末。

藝術家Pietro Ruffo創作的法式印花圖騰融入了Dior早春度假系列的蘇格蘭景緻。Dior Around the World印花圖騰出現蘇格蘭地貌景致,並出現在絲綢方巾、標誌性的Lady D-Lite與Dior Book Tote包款上。Millefiori圖案亦運用各式花朵點綴了D-Bobby帽子和Dior Book Tote托特包。Dior的傳統象徵籐格紋路點亮了Dior芭蕾鞋,而Dior Oblique緹花圖案則為精緻的圍巾增添了活力,點燃2024年的歲末萬千祝福的禮贈情誼。

男裝與配件系列則為現代且極簡的設計,加上細緻點綴著雪花或閃耀著金色光芒的迷人背景。Dior Oblique緹花圖案裝飾於B23運動鞋和Saddle Mini郵差包上,而Dior Gravity皮革則玩味大小迥異的視覺比例重新詮釋經典圖騰的新意,出現在Weekender輕旅包款上。