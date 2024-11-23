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這櫥窗太美了必須打卡！DIOR歡慶耶誕打造奇幻海洋世界

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
Dior於耶誕佳節期間以Dior Cabinet de la Mer主題打造Dior新光三越A4專賣店等櫥窗造景。圖／Dior提供
Dior於耶誕佳節期間以Dior Cabinet de la Mer主題打造Dior新光三越A4專賣店等櫥窗造景。圖／Dior提供

凜冬歲末之際，Dior 為將臨的聖誕節與新年時分，從男、女裝到珠寶、家飾系列等多式樣創作捎來禮贈藝術的祝福之意，並於台北101、新光三越A4與新光三越Diamond Towers等專賣店打造以2025早春度假女裝圖騰為靈感的主題櫥窗，傳遞佳節時分的溫暖之情。

從2018年起以「曠野寄情」的動物寓言的意象在全球專賣店打造迷人的櫥窗裝開始，每年歲末的櫥窗裝飾均由女裝創意總監Maria Grazia Chiuri 構思繽紛主題，並換上格外具有節慶氣息的期間限定的特別包裝。

今年以2025早春度假女裝上的藏珍閣（Dior Cabinet de Curiosités）和瀛海珍奇（Dior Cabinet de La Mer）主題為靈感，櫥窗設計羅織花卉、動物以及海底世界的海馬、海星、貝殼與珊瑚等自然之景，而包括餐具、刺繡靠墊、裝飾物、筆記本和蠟燭等Dior Maison一系列家飾品，也都換上雄偉的海馬、迷人的美人魚、海星和精緻的珊瑚圖案一起歡慶歲末。

藝術家Pietro Ruffo創作的法式印花圖騰融入了Dior早春度假系列的蘇格蘭景緻。Dior Around the World印花圖騰出現蘇格蘭地貌景致，並出現在絲綢方巾、標誌性的Lady D-Lite與Dior Book Tote包款上。Millefiori圖案亦運用各式花朵點綴了D-Bobby帽子和Dior Book Tote托特包。Dior的傳統象徵籐格紋路點亮了Dior芭蕾鞋，而Dior Oblique緹花圖案則為精緻的圍巾增添了活力，點燃2024年的歲末萬千祝福的禮贈情誼。

男裝與配件系列則為現代且極簡的設計，加上細緻點綴著雪花或閃耀著金色光芒的迷人背景。Dior Oblique緹花圖案裝飾於B23運動鞋和Saddle Mini郵差包上，而Dior Gravity皮革則玩味大小迥異的視覺比例重新詮釋經典圖騰的新意，出現在Weekender輕旅包款上。

而以珍貴材質乘載情意的珠寶腕表作品，則聚焦最具品牌表彰性的籐格紋圖案（Cannage）。My Dior系列以細緻的網格交錯，並推出以全新黑色彩漆為基底的式樣，沉穩深邃的色調引出18K金交織線條所建構的優雅曲線，纏繞每一個時節祝福的瞬間。

Dior Saddle海軍藍Oblique緹花搭配黑色粒面牛皮迷你翻蓋郵差包，62,000元。圖／Dior提供
Dior Saddle海軍藍Oblique緹花搭配黑色粒面牛皮迷你翻蓋郵差包，62,000元。圖／Dior提供
Dior男裝形象以細緻點綴著雪花或閃耀著金色光芒，為接迎而來的耶誕精神妝點歡愉的包覆。圖／Dior提供
Dior男裝形象以細緻點綴著雪花或閃耀著金色光芒，為接迎而來的耶誕精神妝點歡愉的包覆。圖／Dior提供
My Dior 18K金黑漆戒指，11萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金黑漆戒指，11萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金黑漆手鐲，32萬元。圖／Dior提供
My Dior 18K金黑漆手鐲，32萬元。圖／Dior提供
Dior台北101專賣店於耶誕佳節期間換上Dior Cabinet de la Mer主題櫥窗。圖／Dior提供
Dior台北101專賣店於耶誕佳節期間換上Dior Cabinet de la Mer主題櫥窗。圖／Dior提供
Dior Cabinet de la Mer主題圖案刺繡餐墊，14,000元。圖／Dior提供
Dior Cabinet de la Mer主題圖案刺繡餐墊，14,000元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金黑漆鑲鑽腕表，165萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 25毫米18K金黑漆鑲鑽腕表，165萬元。圖／Dior提供
Dior為將臨的聖誕節與新年時分，捎來禮贈藝術的祝福之意。圖／Dior提供
Dior為將臨的聖誕節與新年時分，捎來禮贈藝術的祝福之意。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米18K金黑漆鑲鑽腕表，145萬元。圖／Dior提供
La D My Dior 19毫米18K金黑漆鑲鑽腕表，145萬元。圖／Dior提供
Dior Gradient Gravity漸層灰色皮革手拿包，58,000元。圖／Dior提供
Dior Gradient Gravity漸層灰色皮革手拿包，58,000元。圖／Dior提供
Dior為將臨的聖誕節與新年時分，捎來禮贈藝術的祝福之意。圖／Dior提供
Dior為將臨的聖誕節與新年時分，捎來禮贈藝術的祝福之意。圖／Dior提供
Dior Tribales星形珠飾耳環，19,500元。圖／Dior提供
Dior Tribales星形珠飾耳環，19,500元。圖／Dior提供
Dior Book Tote白金色Oblique圖騰小型托特包，11萬元。圖／Dior提供
Dior Book Tote白金色Oblique圖騰小型托特包，11萬元。圖／Dior提供

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