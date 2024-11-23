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有行旅／玩不丹 體驗戒楚節
不丹境內環繞著高山、原始河流和湖泊，戒楚節是最大宗教慶典之一，旅程時間正值春季的帕羅戒楚，旅人將參加戒楚節活動，還將前往帕羅的虎穴寺、辛布的佛祖望和修道院以及普納卡的楚克旺耶紀念碑和楚克旺耶寺。同時安排入住三大空靈旅宿，各二連泊安縵帕羅、安縵辛布和烏瑪普納卡。
有行旅《幸福不丹 眾神居所的王國》九天七夜旅程，明年四月八日至四月十六日。一對一旅程說明會，報名請洽02-8643-3926、8643-3905，或上有行旅官網https://reurl.cc/b36DxE
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