永豐餘百年慶／牛肚包、熱狗堡開賣！周末市集美味飄香

迎接創業百年里程碑，永豐餘自11月20日至11月26日期間，於台北101水舞廣場，舉辦「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動。除了充滿意義的展演活動外，針對周末時段，還打造周末限定市集，匯聚多間餐飲名店出攤，更添現場美味與歡樂。

Parko Parco出攤主打「慢燉牛肚包」。圖／500輯攝影團隊提供

11月22日至11月24日期間，活動現場打造熱鬧的周末市集，包括有台北君悅、MyCroissant by Guillaume吉可頌、Fika Fika Cafe、糯夫米糕、吳姳麵館、Parko Parco、H＆H現炸吉拿棒、明宏拔絲地瓜、餃子樂，以及The Oasis綠洲餐車。同時BRUSH & GREEN、果嶼 good island、home work / 家務室、CULTU-RE EXPERIMENT 文化實驗、Re:mind、草木參間、好日子agooday、木酢達人等多間永續選品品牌，也將加入市集陣容，展示他們的綠色商品和生活理念。

諸多出攤的人氣品牌中，「Parko Parco」為台北唯一的牛肚包專賣店，讓台灣民眾也能吃到經典的義大利街頭小吃。此次出攤主打「慢燉牛肚包」，將慢燉牛肚搭配青醬與辣醬，帶來濃郁且刺激的風味，3天限量800個。業者表示，自家在烹調的時候，會將食材物盡其用、避免浪費，同時也因應環保，不主動提供塑膠外帶餐具，共同為地球盡一份心力。

多以餐車型態現身的「The Oasis綠洲餐車」，本次也至永豐餘百年慶擺設攤位，提供招牌的熱狗堡與小點，其中又以「鹹蛋黃金沙醬熱狗堡」最為推薦，估計每日可限量供應150～200份熱狗堡。品牌平常營業時，也會盡量減少食物包材，避免產生過多垃圾。

至於「H＆H現炸吉拿棒」此次出攤，特別提供較少於台北販售的「泰式綠茶」、「蒜香帕瑪森」口味，帶來不同的味覺變化，每日共限量約200份。業者表示，自家吉拿棒的特色就是體積短小，除了方便食用，也適合多人分享。為了呼籲民眾的永續觀念，民眾凡自備餐盒購買吉拿棒，即可「免費多送一根」。

針對周末市集，場內的餐飲包材特別全選用永豐餘益利系列的全紙可回收容器。此外，永豐餘百年慶最大亮點就是首度在台曝光、由荷蘭引進的低碳建築「Wikkelhouse淨零全循環屋」，同時現場還展出永豐餘旗下各主要公司，共計百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務。「周末舞台」於11月22日安排徐佳瑩、孫盛希、Shawn尚融、徐暐翔、ANGIE安吉等歌手演出，周末二日則有韋禮安、麋先生、艾怡良、梁文音等歌手獻藝，除了喚醒民眾的永續概念，也一同為永豐餘歡慶百歲生日。

「H＆H現炸吉拿棒」此次推出「泰式綠茶」、「蒜香帕瑪森」等特色口味。圖／500輯攝影團隊提供 H＆H現炸吉拿棒體積短小，方便民眾食用。圖／500輯攝影團隊提供 「The Oasis綠洲餐車」提供招牌的熱狗堡與小點。圖／500輯攝影團隊提供 「Parko Parco」為台北唯一的牛肚包專賣店。圖／500輯攝影團隊提供

YFY Better Choice 永豐餘百年展

日期：2024年11月20～26日（周三～周二）

時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00

地點：台北101水舞廣場

活動網站：https://100th.yfy.com/

（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）