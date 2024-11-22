永豐餘百年慶／木酢達人、好日子agooday 實踐永續好生活的商業可能

一個人的生日值得開心，一個品牌一個集團的百年更值得歡慶分享。自1924年創立的永豐餘今年不僅邁向百年紀念，近日並於台北101水舞廣場舉辦「YFY Better Choice永豐餘百年展」，透過「Wikkelhouse全循環屋」、回頭書市與嚴選出攤，其中並有台灣品牌「木酢達人」、「好日子agooday」於現場出攤，帶來別開生面的永續商品。

其中2008年創立的「木酢達人」，是將回收果樹枝的部分打磨成家具、部分木材送進炭窯經22天碳化製成木炭或木炭盆栽；同時碳化過程中產生的水煙則經過回收、精煉等工序後再製後成沐浴乳、洗衣精之材料，目前全產品線包含肌膚保養、肌膚清潔、嬰幼兒清潔、居家清潔、環保補充袋、寵物系列，將回收材以及生產過程中的廢棄物活化、轉廢為用的思維與實踐，令人看見循環經濟的高度商業可能。

「木酢達人」於「YFY Better Choice永豐餘百年展」現場出攤。圖／500輯攝影團隊提供

「木酢達人」出攤現場主推「永續棒球椅」與「熊炭吉竹碳擴香石」兩項商品，其中永續棒球椅的腳蹬是將學校中棒球隊打斷的球棒回收、椅面則使用校園中修剪下的木材再製而成，除了椅面印有品牌Logo，同時腳凳上都保留有球棒原始字樣，具永續概念外、趣味十足；「熊炭吉竹碳擴香石」則是與林業署合作，每賣出一只「（黑）熊炭吉」，就將捐贈部分金額給林業署，以支持林地復育，同時現場再帶來了防蚊液、防塵蟎液與香氛蠟燭等商品。

「木酢達人」現場帶來了防蚊液、防塵蟎液與香氛蠟燭等商品，另有「永續棒球椅」與「熊炭吉竹碳擴香石」是現場亮點。圖／500輯攝影團隊提供

「好日子agooday」則將眼光投向口腔清潔與食物保存，其中竹牙刷使用含天然抗菌成份的「竹琨」， 牙刷竹柄並塗覆無毒環保水性塗料，可隔絕水氣，防發霉，刷頭再使用蓖麻油提煉的纖維，因此素食者也能使用，同時製作過程不使用石化原料，環保、降低對環境污染；固體潔牙錠則是將牙膏去除水分後成形，因此可免去一般牙膏使用後牙膏管蓋、牙膏封膜、牙膏管等不可回收垃圾，並通過歐盟三項認證。

好日子agooday現場並主推Pocket食物袋系列，同時包含牙膏錠、襪子、杯套都有特價。圖／500輯攝影團隊提供 「好日子agooday」現場推薦了Pocket食物袋，強調無毒、可耐溫120度，並符合台灣飲食型態。圖／500輯攝影團隊提供

好日子agooday的食物保存袋更是專門為台灣飲食習慣開發，因為內袋為TPU可熱塑性橡膠、外袋則為聚酯纖維Polyester，將可耐熱達攝氏120度，防水設計也讓乾食、湯麵都可乘裝，減少外帶時塑膠袋的使用，官方網站並提供通過雙酚A測試檢驗報告，加上外袋提供水豚君、石虎、黑熊、芋圓冰、鐵窗花、紅檜、穿山甲珊瑚等豐富主題與色彩印花可供選擇，2018年已獲金點設計獎的金點標章。

好日子agooday現場並主推Pocket食物袋系列，同時包含牙膏錠、襪子、杯套都有特價，同時現場並推薦499元的福袋，內含大食袋與杯套一組，花色隨機出貨。可至現場試手氣、體驗永續的質感生活。