蘋果13拍玫瑰系列攝影 書田診所執行長陳明村斜槓人生

書田診所地下一樓有著大片牆壁，原本於其他醫療院所一樣，均張貼各種衛教宣導海報，但感覺冷冰冰，缺乏溫度。在執行長陳明村的巧思打造下，改掛上藝術作品，整個空間宛如重生，充滿人文氣息，患者在候診時，一抬頭就可觀賞到繪畫及攝影作品，置身於成為藝廊、畫廊。

近年來，書田藝廊名號愈來愈響亮，許多藝術家慕名而來，主動提供作品參展，現已預定至117年，相當搶手。

最近陳明村與其夫人吳淑津攜手舉辦「晨照潤庭、彩韻芳霏」雙人展，攝影作品均為玫瑰，從台北市新生公園玫瑰花園區，拍到歐洲古堡圍牆，品種眾多、顏色繽紛的玫瑰花，加上高超攝影技巧，一幅幅作品，贏得許多來賓、病患及畫家讚許。

許多患者得知這些攝影創作來自昔日院長陳明村之手，均嘖嘖稱奇，醫術精湛，連攝影也超凡入聖。事實上，陳明村從小熱愛園藝花草，對植物有著超乎常人的熱情，高中考大學時，甚至一度以台大植物系為目標。

陳明村表示，七八年前，執行每日萬步健身計畫，清晨起床後，稍做梳洗，住家出發，朝向基隆河岸走去，中間經過圓山、中山橋、抽水站、新生公園，走一圈約花了一個多小時，連同上下班步行，要求每天達標。

兩年多年，台北市公園處在新生公園規畫玫瑰花園區，植栽多達七八百多個同品種的玫瑰花，花團錦簇，美不勝收，這開啟了陳明村手機攝影之路。

陳明村說，路經此區時，看到顏色繽紛、外型高雅的玫瑰花，覺得應幫如此美麗的事物留下一些記錄，於是拿出蘋果手機（13P）拍照，當時純屬「直覺式開拍」，覺得花美，顏色漂亮，隨即按下快門，自己覺得照得還不錯，應在水準之上，但與孩子分享照片時，常被戲稱為圖鑑。

但他仍樂此不疲，每天清晨散步時，手機不離身，養成拍照習慣，拍著拍著，拍出心得，另也意外拉近了他與患者之間的醫病距離，在結束診療後，空檔時與病人閒聊，總拿出手機，點開照片檔案，分享拍照心得。

去年意外獲得高人指點，讓陳明村照相技術突飛猛進，他表示，該名患者為攝影高手，一眼就看出照片優缺點，指點了幾招讓照片生動活潑的秘訣，例如，不要只拍燦爛盛開的花朵，如讓凋謝中的玫瑰花也一併入鏡，就能營造出時間感。再者，除了主角（花朵）之外，還可多觀察陽光、陰影所造成的對比。此外，清晨朝日下的露水，也讓玫瑰花有著另一種韻味。

這一年來，陳明村以手機拍照時，愈來愈講究意境、構圖，抓到攝影要領，經常在晨曦之際，趕至玫瑰園區，趁著霧氣未散，捕捉花瓣上的露珠。或在朝陽乍現時，用心捕捉著柔和陽光照耀灑在花朵的明暗落差。專心拍照時，手腳常不小心被玫瑰花刺所傷，但他不以為意，只盼望希望拍出類似繪畫的感覺，如不滿意，隨拍隨刪，直到滿意為止。

除了台北新生公園，陳明村與妻子至歐洲旅遊時，至法國、義大利等國家旅遊時，只要看到玫瑰花，就不斷拍照，這一兩年來，累積了數千張玫瑰花照片，在決定舉辦攝影展後，自己、妻子、孩子及親友們組成七人評審小組，先挑選一百五十張，最後遴選七十張作品，展示於書田藝廊。

如此精彩的作品，卻僅是以手機拍攝，令許多人覺得不可思議，陳明村表示，與相機相較，手機輕巧、方便許多，隨身攜帶，可以把握到每一個美麗的瞬間，且不用擔心沒有底片或容量不夠。