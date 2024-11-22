永豐餘百年慶／麋先生、韋禮安週六開唱 市集限定美味飄香
創立於1924年的永豐餘，以充滿歡愉、寓教於樂的市集活動，歡慶百年。除了來自荷蘭的「Wikkelhouse全循環屋」、各種手作體驗，今（22日）傍晚起來自全台各地的美食名店陸續進駐，舞台區更是熱力四射，週六有麋先生、韋禮安登場，週日由梁文音、艾怡良接力開唱，聆聽演唱、市集都免費入場。
這場市集亮點之一，是全場採用可回收餐具，同時各店推出「市集限定」的美味。昨日還未開攤，就有不少民眾趨近詢問，咖啡冠軍Fika Fika Cafe邊整理、一邊收單沖咖啡，「不想讓客人久等」，除了店內熱銷款「柚柚」、加入青花椒糖漿增添香氣的咖啡，也為即將到來的耶誕節，帶來市集限定的瑪德蓮與檸檬杯子蛋糕兩款裝飾甜點。
唯一參展的星級酒店台北君悅，打卡就送手工餅乾，也迅速成為人氣展攤。為了呼應永豐餘「環保永續」的概念，特別設計「蔬舒天香椒麻拌麵」，由行政執行副總廚洪飛立親自領軍、現場料理，風味清新又辛香麻辣，層次豐富。
入選「500盤」的吳姳麵館也為市集獨創「椒麻油封海鮮冷麵」，有蚵、蝦，以及透抽蛋等鮮味，佐以自家調配的椒麻風味，更添鮮香。排隊店「餃子樂」帶來兩款市集限定的創意餃子，分別是鹹味的松露野菇疏炸餃、甜味的豆腐奶炸餃。
此外，也有不少名店遠從南部特地北上，像是來自台南的糯夫米糕，3天限售米糕161份。來自高雄的明宏拔絲地瓜也特別推出「冷凍版」，業者說，冷凍後更酥脆、甜度也更高，現場販售的拔絲冰地瓜，建議搭配與中藥行合作的特製梅粉，「拔絲地瓜會變得香甜回甘」。
現場也有兼具質感與環保的永續選品品牌同步出攤，明、後兩天假日可以提前入場，體驗各種永續新趣，像是木酢達人使用廢棄樹木修枝製作成木家具、木炭、木酢液等，可創造出固碳效應；BRUSH & GREEN帶來歐洲永續選品，包括刷具、桌巾、植物盆器等；果嶼good island採用台灣農民種植的水果，推出手熬果醬、果風糖磚等；草木參間的大小耶誕樹，充滿節慶之美。
「YFY Better Choice永豐餘百年展」除了周末市集，也能提前預約參觀全台首度引進的「Wikkelhouse全循環屋」，屋內有多種與生活相關的永續產品，包括全紙包裝的五月花衛生紙、得獎的寵物罐頭禮盒，瓦愣紙回收製成的禮盒、可變身為貓抓板，最後再進入回收循環。透過導覽解說發現，日常的食衣住行其實有更多好選擇。
YFY Better Choice 永豐餘百年展
日期：2024年11月20日—11月26日日（周三～周二）
時間：周日—周四為10：00～20：00；周五、周六為10：00—21：00
地點：台北101水舞廣場
永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/
（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）
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