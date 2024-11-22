黑浮集團即起短暫休整！保障消費權益、對外募資盼重生

最近話題不斷的黑浮國際餐飲集團，今日緊急發出一封千言信，但記者去電求證細節皆無人回應。新聞稿中指出，11月22日起短暫休整，為集團品牌新生蓄力，同時也「邀請每一位喜愛餐飲的支持者加入，助力黑浮集團品牌分店新生，共創台灣餐飲新未來。」募資意圖明確。

黑浮集團創立13年，目前有5大原創品牌「黑浮咖啡」、「奎克咖啡」、「湳洋鍋物」、「麟鄰茶寓」及「朗芙法式甜點」。近期話題爭議風波不斷，從連鎖咖啡店「黑浮咖啡」9月起陸續多家門市歇業，開始有員工爆料集團爆發財務危機，並傳出工資糾紛，近期也有多位部落客發文示警，提醒不要入會、已入會的會員要盡早消費，避免儲值金變壁紙。面對傳言，黑浮集團始終強調，集團沒有倒閉，未來會陸續恢復營業，至於員工薪資會確保在11月底前發放完畢。

今日最新消息，來自集團今日發出的新聞稿，文中指出，隨著全球疫情影響、餐飲市場環境嚴峻以及經營成本攀升，黑浮集團在2024年下半年，迎來了前所未有的經營挑戰。在此關鍵時刻，黑浮集團選擇直面困難，積極尋求突破之道，發起「黑浮集團共創新生計畫」，期待攜手企業與大眾，參與集團旗下品牌分店的全新合作方式，共創黑浮集團品牌分店的新生。

2024年11月21日晚間，黑浮集團創辦人沈耿豪、沈宗賢與集團營運夥伴召開深夜會議，在經過反覆的討論與權衡後，「最終做出了一個艱難但必要的決定：自2024年11月22日起，集團旗下品牌暫停全台營業，進行一段短暫休整，並讓所有夥伴帶薪休假，以恢復身心，蓄力迎接未來的挑戰與轉機。」