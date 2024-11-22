永豐餘百年慶／信誼基金出版社接軌永續精神 全採用FSC認證紙
一個人的生日值得開心，一個品牌一個集團的百年更值得歡慶分享。自1924年創立的永豐餘今年不僅邁向百年紀念，近日並於台北101水舞廣場舉辦「YFY Better Choice永豐餘百年展」，同時永豐旗下「信誼基金會」也於現場出攤，透過設計五項遊戲體驗打造出「紙的嘉年華」親子遊戲區，同時信誼基金會並強調2024年後所有出版物都使用經FSC認證紙張，同時並推薦現場Wikkelhouse全循環屋展出的圖文書《1度C究竟有多熱？》，帶領大人小孩透過淺顯易懂的圖文，以教育為永續概念扎根。
創立於1977年的信誼基金會是以兒童為本位，不僅為父母、老師建立支持系統，並結合在地力量與專業團體，建構一相互啟發的平台，透過包含「Bookstart閱讀起步走」串連活動、信誼幼兒文學獎、分齡育兒報個別化教養服務、信誼親子館，同時嘉惠幼兒與親子。而自1978年創立、信誼基金會旗下的信誼基金出版社，40年來更引進無數經典作品、創設「信誼幼兒文學獎」鼓勵本土創作作品、設立幼兒圖書館，其中1990年引進代理出版的《好餓的毛毛蟲》，更膾炙人口、至今長銷不斷。
由於本次「YFY Better Choice永豐餘百年展」正聚焦於永續、循環經濟，信誼基金會董事長張杏如也特別強調，信誼基金會出版社也跟隨集團腳步，從2024年起，無論是全新書本、再版書籍，超過200本title、一年上百萬本的讀本，已全數使用經「森林管理委員會」FSC認證紙張於書本印刷，因此書籍上都將印有FSC的綠色標籤。
同時信誼基金會出版社並推薦了由上誼出版的《1度C究竟有多熱？關於溫室效應帶來的氣候危機》，該書曾獲2020年奧地利年度科學圖書首獎，以全彩圖文加上生動插畫，將碳排放權、巴黎氣候協定目標、如何阻止地球升溫等複雜議題，轉化為輕鬆易讀的內容，適合青少年讀者。
信誼基金會於「YFY Better Choice永豐餘百年展」的「紙的嘉年華」親子遊戲區將在周末持續開放，歡迎大人小孩一同參與，日期從即日起至11月26日（二）為止，如欲報名體驗活動場次，可登入：https://reurl.cc/YqZavD
YFY Better Choice 永豐餘百年展
日期：2024年11月20日—11月26日日（周三～周二）
時間：周日—周四為10：00～20：00；周五、周六為10：00—21：00
地點：台北101水舞廣場
永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/
（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）
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