永豐餘百年慶／淨化空間與心靈 永續選物品牌讓生活與土地更好

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」中，為期三天的週末市集將匯聚18家餐飲及永續選品品牌，打造兼具美食與永續理念的體驗。其中特地邀集知名永續選品牌包含BRUSH & GREEN、果嶼 good island、home work / 家務室。

連心理都要洗乾淨，BRUSH & GREEN清潔雜貨選物

「BRUSH & GREEN」主打與clean相關，這次市集帶來大量各種不同質感與顏色的包袋，每款都各有獨特性格。圖／500輯攝影團隊提供

BRUSH & GREEN主打與clean相關，從洗東西、洗空間、洗身體，甚至是洗心理，為全新形態的清潔雜貨選物店，& GREEN 想述說的是不只是植物還有永續生活的環保。位在大稻埕充滿綠意的店面相當吸睛，這次直接將店裡的好物搬到市集來展現，BRUSH & GREEN主要販售德國redecker 刷具、植物盆器以及包袋相關的生活選物。這次市集帶來大量各種不同質感與顏色的獨特包袋，從帆布到皮革皆有，純白的布包或是每個皆有不同成色的藍染包款，一字排開賞心悅目還真不知該帶誰回家，除此之外也有各種淨化空間磁場、帶來內心平靜的香氛，聖木、鼠尾草等等。

歪果變身成果乾與果醬，果嶼帶來水果新面貌

「果嶼」努力傳達「農民的心血都不該被浪費，每顆水果都值得被珍惜。」將歪果或產量過多的果實重製成果乾、果醬。圖／500輯攝影團隊提供

果嶼致力於「關於土地的，關於小農的，關於那些應當做的，應該關心的。」透過與產地合作，分享小農產物與土地故事，讓這座島嶼上的鮮甜美味都能被大家所品嘗。「農民的心血都不該被浪費，每顆水果都值得被珍惜。」他們秉持無添加、健康、友善土地的堅持，讓每個產地的果實都有新的樣貌，用最安心、最天然與最美好的味道與消費者相遇。從各式果乾水包、果乾、果醬、果風糖磚，展現出水果不僅是果實，還有更多樣化的面貌能夠被品嘗。

與環境共好，Home Work / 家務室全台第一間無包裝形式

「Home Work / 家務室」希望與大家共同打造一個與環境共好的「永續生活圈」，他們用心選出全台各種環境友善的獨立或小眾品牌。圖／500輯攝影團隊提供

Home Work / 家務室強調友善環境生活的雜貨，在生活用品的實踐中打造通往下一代的路，從家開始。成立於2016年，是一個以「循環經濟」為核心的永續生活企劃，同時也是台灣第一間以無包裝等形式販售生活用品的永續雜貨專門店，2021年開始除了持續開發各種循環服務模式，也協助企業做永續升級與轉型；2024年末，即將進入新的階段，希望能以「永續設計商業」，與大家共同打造一個與環境共好的「永續生活圈」。他們用心選出全台各種獨立或小眾品牌，從全檸檬果肉下去製成的超天然清潔劑的「檸檬有餘清潔劑」、全品項花東蔬果材料製成有效滋潤肌膚的「花時間蔬果皂」還有味道多種芬香舒緩的「平方家手工皂」。