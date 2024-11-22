永豐餘百年慶／用可愛設計與天然成分療癒疲憊身心 永續小物給生活無限可能

創立自1924年的永豐餘，11月20～26日在台北101水舞廣場舉辦的「YFY Better Choice永豐餘百年展」中，為期三天的週末市集將匯聚18家餐飲及永續選品品牌，打造兼具美食與永續理念的體驗。其中特地邀集永續選品牌如CULTU-RE EXPERIMENT文化實驗、Re:mind、草木參間一起透過精心挑選的物件來傳遞永續的深刻價值。

二手材料再設計，CULTU-RE EXPERIMENT文化實驗創造實用與美感

「CULTU-RE EXPERIMENT文化實驗」以回收廣告帆布製作的各種大小收納包，繽紛顏色加上不耐髒的材質，讓廢物變得實用又有美感。圖／500輯攝影團隊提供

CULTU-RE EXPERIMENT文化實驗強調注重環保、再生、友善環境的環保主題，設計著重於再生耐久的好質感實用品，應用汰舊材料並保留美好的台灣生活文化，愛惜資源減少消耗。文化實驗的A5筆記本套在2018獲得德國iF辦公室用品設計獎，以及A5筆記本套與舊衣變包輕鬆套獲得兩個2018年的金點設計獎。他們將不完美的、二手的、汰舊的物品，藉由設計再利用成為實用且可愛的生活物品，同時友善環境與減少浪費。以回收紙箱再生製作A5筆記本上面印有的農產品字樣帶有滿滿台灣味，以舊學校制服再生或回收廣告帆布的各種包款搭上回收廣告帆布製作而成的黏貼眼睛，彷彿被賦予了生命，變得童趣而獨特。

以天然成分好好照顧自己，Re:mind 嚴選友善環境

「Re:mind」專注在世界各地居家及禮品的選品店，從生活香氛到臉部、身體、頭髮保養不僅都造型優雅，還兼顧環境友善。圖／500輯攝影團隊提供

Re:mind則是專注在世界各地居家及禮品的選品店，最初的商品以「True Project」初計劃為主軸，與獨立小眾工作室合作，嚴選成分天然、無動物實驗、Vegan 和友善環境的商品。Re:mind的初衷是希望——喚醒每個人在特定階段的人生道路上都能適當地停下急促的腳步，讓生活可以回歸到最初那種享受生活、勇於探索的模樣。他們希望「生命的意義不該只是為了生存，而是應該好好的生活。」從生活香氛到臉部、身體、頭髮保養不僅都造型優雅，還兼顧環境友善，並能以最自然的成分好好呵護自己。

植物不只裝飾更是療癒，草木參間重新詮釋植栽

「草木參間」用不同的方式創作來讓植物搭配融入生活，讓植物與美麗盆器相映，吸引更多人感受植物的療癒力。圖／500輯攝影團隊提供

草木參間相信植物內含生命溫度和感動，他們要向大家分享植物的一切，不僅要讓人們看見植物是天然藝術品的樣貌，更用不同的方式創作來讓植物搭配融入生活，讓更多人感受植物的療癒力。 草木參間的「參」意味著參與感受，「間」則代表我們與植物和生活之間。透過適合放在家中不同角落的植物與優美的盆器搭配，讓鹿角蕨、斑葉三角榕、龜背芋等等常見的觀賞植物都有更為美麗與溫柔的展現，帶來更多細膩與治癒的感受。