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永豐餘百年慶／市集限定美食 君悅獨創蔬食椒麻拌麵
創立於1924年的永豐餘，以充滿歡愉、寓教於樂的市集活動，歡慶百年。來自全台各地的美食與創意手作今（22日）起傍晚續進駐台北101水舞廣場，其中，五星級飯店君悅酒店、咖啡冠軍Fika Fika Cafe，以及排隊店吉可頌，都帶來「活動限定」滋味。
台北君悅酒店是此次唯一參展的星級飯店，為了呼應永豐餘「環保永續」的概念，特別設計「蔬舒天香椒麻拌麵」，每份200元，由行政執行副總廚洪飛立親自領軍、現場料理。這款蔬食麵，辛香麻辣又清新爽口，研磨白芝麻、胡桃碎自製芝麻醬，獨門調入彰化手工白醬油與醋，最後添入關鍵辛香油潑辣籽，黃金比例特調秘製醬香，搭佐自製天貝，與爽脆銀芽、黃瓜、高麗菜、紅蘿蔔拌入黃麵，層次豐富。
另一款甜點「肉桂捲加海鹽奶蓋」，每份150元，同樣每日限量供應。
另一名店咖啡冠軍Fika Fika Cafe，也帶來店內招牌飲品：柚柚、焦糖奶酥拿鐵，前者加入青花椒糖漿，有青花椒的香氣、香醇無辣味；後者喝得到自製奶酥餅乾劃入咖啡與奶香間迸發的新風味。為了即將到來的耶誕節，品牌也帶來市集限定的兩款裝飾甜點，分別為瑪德蓮與檸檬杯子蛋糕。
此外，吉可頌也為市集特別帶來兩款新風味，分別是蒜香客家鹹豬肉可頌，以及內含黑糖涼糕卡士達風味的「黑金可頌」。
YFY Better Choice 永豐餘百年展
日期：2024年11月20日—11月26日日（周三～周二）
時間：周日—周四為10：00～20：00；周五、周六為10：00—21：00
地點：台北101水舞廣場
永豐餘百年網站：https://100th.yfy.com/
（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）
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