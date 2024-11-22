永豐餘百年慶／糯夫米糕、吳姳麵館推出限量排隊美食

永豐餘為慶祝創立一百週年，特別於11月20日至11月26日期間，於台北101水舞廣場，舉辦為期7天的「YFY Better Choice 永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動。隨著周末到來，周末舞台、周末市集也輪番接力登場，為民眾帶來充滿意義與笑聲的時光。

「YFY Better Choice永豐餘百年展」最大亮點就是首度在台曝光、由荷蘭引進的低碳建築「Wikkelhouse淨零全循環屋」，同時還展出永豐餘旗下各主要公司，共計百項的低碳、綠碳與生態永續產品成果與服務。即日起登場的周末市集，則共計有台北君悅、MyCroissant by Guillaume吉可頌、Fika Fika Cafe、糯夫米糕、吳姳麵館、Parko Parco、H＆H現炸吉拿棒、明宏拔絲地瓜、餃子樂，以及The Oasis綠洲餐車等餐飲品牌出攤。

每次出攤總是大排長龍的「糯夫米糕」，今年於現場推出「麻油豬軟骨米糕」以及「香菇肉燥飯」，為略帶涼意的天氣帶來溫暖香氣，隨餐還配有黃金泡菜、醃漬蘿蔔、油豆腐等不同配菜，3日各限量160份，民眾可以把握機會。來自基隆的「吳姳麵館」，則是針對活動推出全新「椒麻油封海鮮冷麵」，另外「生醃干貝海苔包」也重新升級，增加鮭魚卵、昆布鹽等配料，滋味更上一層樓。同時攤位還提供炸基隆天婦羅、炸蝦捲等品項。業者表示，自家產品使用基隆透抽蛋、胭脂蝦、東石鮮蚵等在地海鮮為主題，均採限量販售，賣完為止。

「明宏拔絲地瓜」本次於現場販售招牌拔絲地瓜，並另提供梅粉口味，3天限量約500份。業者表示，自家長年支持永續減碳的理念，店內的餐盒均經過特殊設計，方便民眾收納與回收。另外若自備環保盒到本店門市購買，可享現折5元優惠，若自備保冷袋，也可享95折優惠。

源自東湖王家水餃的「餃子樂」，以與眾不同且創新的口味著稱，本次也特別為永豐餘百年慶市集推出「松露野菇炸水餃」、「豆腐炸奶水餃」，乃是品牌首度推出的素食口味（奶蛋素），更能符合永續減碳的理念，周末限量100～150份，售完為止。

除了各品牌訴求的永續減碳理念外，整場市集場內的餐飲包材全選用永豐餘益利系列的全紙可回收容器，用畢後不必再和一般紙類分開，而是直接丟入「一般紙類回收」，擴大紙類資源再利用的價值，以實際行動響應環保，共同推廣永續生活的價值。

除了市集，周末舞台於11月22日安排徐佳瑩、孫盛希、Shawn尚融、徐暐翔、ANGIE安吉等歌手演出，周末二日則有韋禮安、麋先生、艾怡良、梁文音等歌手獻藝。

【YFY Better Choice 永豐餘百年展】 日期：2024年11月20～26日（周三～周二） 時間：周日～周四為10：00～20：00；周五與周六為10：00～21：00 地點：台北101水舞廣場 活動網站：https://100th.yfy.com/（不同活動另有開放時間，請上永豐餘百年活動網站查詢）

「餃子樂」特別推出「松露野菇炸水餃」、「豆腐炸奶水餃」。圖／500輯攝影團隊提供

「明宏拔絲地瓜」長年支持永續減碳的理念，本店門市提供有自備容器優惠。圖／500輯攝影團隊提供

源自東湖王家水餃的「餃子樂」，以與眾不同且創新的口味著稱。圖／500輯攝影團隊提供

來自基隆的「吳姳麵館」推出「椒麻油封海鮮冷麵」、「生醃干貝海苔包」等產品。圖／500輯攝影團隊提供