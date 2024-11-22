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L/UNIFORM喜迎10周年 2024秋冬新品再現法式輕奢雋永

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
L/UNIFORM No.25 肩背包米色款，44,800元。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM No.25 肩背包米色款，44,800元。圖／喜事國際提供

時尚與街頭、休閒不必然是風格的兩極，法國精品包款品牌L/UNIFORM便身兼優雅、極簡、愜意等多重風格於一身，並由喜事集團在2017年引進台灣於敦化南路成立全亞洲首間的L/UNIFORM專賣店，將法式輕奢美學引進台灣市場。品牌今年適逢成立10周年，共同創辦人Jeanne並於今日親臨台北，並帶來2024秋冬新品推薦。

2014年創立的L/UNIFORM雖然風格相對極簡、休閒，但背後則大有來頭，是由精品包款Goyard總裁之子Alex與其妻Jeanne所共同創立，成立後先後進入法國知名選品店Colette、以及川久保玲所操刀的Dover Street Market，一時聲名大噪、成為全球火熱時尚單品。

接受專訪時Jeanne並表示，今年正是品牌創立10周年，而L/UNIFORM依然維持對包款品質的高標準，從不可或缺的日常功能性、不退流行的款式、材質的選用與細節的把關，都是品牌始終堅持、並讓愛好者願意持續追隨的最大原因。由於身為三個孩子的母親，她並推薦了法式郵差包，能同時滿足母親的實用考量、也有時髦外觀，「包款參照真實法國郵差使用之工具包的包款，不僅容量大，尤其適合各種簡約風格的日常穿搭，更不用說L/UNIFORM的各種包款皆有防水的功能性了！」由於來到年底，她再推薦像是卡包、有保冷功能的杯袋等單品，適合與朋友們交換禮物，最後由於L/UNIFORM愛用數字為包款命名，她更親吐最愛的幸運數字是7，因為她自己的生日與結婚周年紀念都包含了這個數字，也成為品牌的另類經典密碼。

一旦近距離欣賞L/UNIFORM包款，其皮革選用來自義大利，工坊則位於葡萄牙。品牌大量採用天然亞麻與棉布為材質並透過法國工匠巧手縫製，再搭配高質感的五金配件。用色上、L/UNIFORM並大量以卡其、黑色和海軍藍等經典色為主軸，因此將能成超越季節限制的實用單品。同時L/UNIFORM另一趣味之處還在於創辦人Jeanne喜愛以數字為包款命名，因此像是No.157是隨身可掛脖子上的小包、No.139則為仿自法國郵差公用的郵差包，此外No.25與No.146則是出遊時可輕巧兼背或斜背的置物小包。

L/UNIFORM 2024秋冬新品並大量選用沙色為主體、搭配巧克力色滾邊，其中No.151托特包又被稱為48 Hours包，因為適合三天兩夜的小旅行，量體輕快，可折疊收納；No.139郵差包則有巧克力、海軍藍、棕色等可共選擇；不容錯過的還有No.25置物小包，除了可肩背或斜背，甚至皮帶也可彈性調整穿過包款背面外緣、成為腰包使用，一物多用，也如L/UNIFORM所傳遞的法式雋永。

強調以義大利皮革、葡萄牙工坊與上好五金的L/UNIFORM，是來自法國的輕奢包款品牌。圖／喜事國際提供
強調以義大利皮革、葡萄牙工坊與上好五金的L/UNIFORM，是來自法國的輕奢包款品牌。圖／喜事國際提供
使用源自義大利皮革搭配葡萄牙工坊，加上雋永配色與好品質，讓L/UNIFORM的包款不隨季節更迭而退流行。圖／喜事國際提供
使用源自義大利皮革搭配葡萄牙工坊，加上雋永配色與好品質，讓L/UNIFORM的包款不隨季節更迭而退流行。圖／喜事國際提供
在L/UNIFORM創辦人Jeanne掌舵下，品牌以精選帆布、皮革、五金細節，形塑法式的簡約洗鍊風格。圖／喜事國際提供
在L/UNIFORM創辦人Jeanne掌舵下，品牌以精選帆布、皮革、五金細節，形塑法式的簡約洗鍊風格。圖／喜事國際提供
在L/UNIFORM的形象視覺中，清一色讓模特兒背對鏡頭，讓包款與風格成為生活亮點。圖／喜事國際提供
在L/UNIFORM的形象視覺中，清一色讓模特兒背對鏡頭，讓包款與風格成為生活亮點。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM創辦人Jeanne。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM創辦人Jeanne。圖／喜事國際提供
設計簡約，大量使用高質感帆布、五金細節的L/UNIFORM，擁有豐富耐看的顏色、並不隨季節更迭而退流行。圖／喜事國際提供
設計簡約，大量使用高質感帆布、五金細節的L/UNIFORM，擁有豐富耐看的顏色、並不隨季節更迭而退流行。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM No.151隨身小包海軍藍色款，14,500元。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM No.151隨身小包海軍藍色款，14,500元。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM No.139郵差包海軍藍色款，56,200元。圖／喜事國際提供
L/UNIFORM No.139郵差包海軍藍色款，56,200元。圖／喜事國際提供

品牌 郵差

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