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少年感就是香！MIKIMOTO攜手神宮寺勇太、CELINE圈TWS

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE宣布韓流男團TWS為品牌韓國區品牌大使，（由左至右）JIHOON志薫、HANJIN韓振、DOHOON道勳、SHINYU申惟、KYUNGMIN、YOUNGJAE英宰。圖／CELINE提供
CELINE宣布韓流男團TWS為品牌韓國區品牌大使，（由左至右）JIHOON志薫、HANJIN韓振、DOHOON道勳、SHINYU申惟、KYUNGMIN、YOUNGJAE英宰。圖／CELINE提供

看好新生代男星的超人氣魅力，日韓新星均成為國際品牌亟欲合作的對象。擁有逾百年歷史且享有力臻完美和超凡工藝美譽的珍珠珠寶世家 MIKIMOTO，宣布與日本人氣組合Number_i 成員 - 神宮寺勇太（Yuta Jinguji）建立合作關係，並特邀神宮寺造訪美國，參觀品牌位於紐約第五大道的旗艦專門店。

神宮寺勇太於今年6月期間首次受邀出席 MIKIMOTO 於巴黎高級定製時裝周期間舉辦的頂級珠寶系列 「The Bows」發佈會。此次在紐約期間，神宮寺勇太還參加了一場特別晚宴，慶祝Mikimoto Chrome Hearts的推出。

CELINE則是宣佈韓流男團SEVENTEEN師弟TWS的6位成員一起成為的韓國品牌大使。TWS甫於今年初成立出道，顏值與實力兼具，一出道便以清新鄰家男孩風格擄獲一票粉絲，有望成為「新一代怪物新人」。日前，全體團員以CELINE HOMME冬季男裝出席慈善活動，令人眼睛為之一亮。

TWS平日多以率性不羈街頭穿搭或校園偶像風格，展現出青春活力的魅力。這次大男孩們換上修身廓形的三扣西裝、經典騎士夾克，以黑色系沉澱出全然的純粹與華麗，演繹時尚摩登型格。其中，在韓國以酷似《想見你》許光漢而引發熱議的道勳（DOHOON），所穿銀色絲線西服在沉穩內斂中蘊藏華麗氣息；英宰（YOUNGJAE）的三件式西裝則沉穩色調與挺括線條相互契合，展現卓然的少年氣質。

神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR黑南洋珍珠手鍊。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR黑南洋珍珠手鍊。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR Universe Elements 18K白金黑南洋珍珠鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR Universe Elements 18K白金黑南洋珍珠鑽石戒指。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
神宮寺勇太受邀前往MIKIMOTO紐約旗艦店。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR TALISMAN GLIDE黑南洋珍珠手鍊。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR TALISMAN GLIDE黑南洋珍珠手鍊。圖／MIKIMOTO提供
PASSIONOIR黑南洋珍珠項鍊。圖／MIKIMOTO提供
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