聽新聞
0:00 / 0:00
少年感就是香！MIKIMOTO攜手神宮寺勇太、CELINE圈TWS
看好新生代男星的超人氣魅力，日韓新星均成為國際品牌亟欲合作的對象。擁有逾百年歷史且享有力臻完美和超凡工藝美譽的珍珠珠寶世家 MIKIMOTO，宣布與日本人氣組合Number_i 成員 - 神宮寺勇太（Yuta Jinguji）建立合作關係，並特邀神宮寺造訪美國，參觀品牌位於紐約第五大道的旗艦專門店。
神宮寺勇太於今年6月期間首次受邀出席 MIKIMOTO 於巴黎高級定製時裝周期間舉辦的頂級珠寶系列 「The Bows」發佈會。此次在紐約期間，神宮寺勇太還參加了一場特別晚宴，慶祝Mikimoto Chrome Hearts的推出。
CELINE則是宣佈韓流男團SEVENTEEN師弟TWS的6位成員一起成為的韓國品牌大使。TWS甫於今年初成立出道，顏值與實力兼具，一出道便以清新鄰家男孩風格擄獲一票粉絲，有望成為「新一代怪物新人」。日前，全體團員以CELINE HOMME冬季男裝出席慈善活動，令人眼睛為之一亮。
TWS平日多以率性不羈街頭穿搭或校園偶像風格，展現出青春活力的魅力。這次大男孩們換上修身廓形的三扣西裝、經典騎士夾克，以黑色系沉澱出全然的純粹與華麗，演繹時尚摩登型格。其中，在韓國以酷似《想見你》許光漢而引發熱議的道勳（DOHOON），所穿銀色絲線西服在沉穩內斂中蘊藏華麗氣息；英宰（YOUNGJAE）的三件式西裝則沉穩色調與挺括線條相互契合，展現卓然的少年氣質。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言