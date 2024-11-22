少年感就是香！MIKIMOTO攜手神宮寺勇太、CELINE圈TWS

看好新生代男星的超人氣魅力，日韓新星均成為國際品牌亟欲合作的對象。擁有逾百年歷史且享有力臻完美和超凡工藝美譽的珍珠珠寶世家 MIKIMOTO，宣布與日本人氣組合Number_i 成員 - 神宮寺勇太（Yuta Jinguji）建立合作關係，並特邀神宮寺造訪美國，參觀品牌位於紐約第五大道的旗艦專門店。

神宮寺勇太於今年6月期間首次受邀出席 MIKIMOTO 於巴黎高級定製時裝周期間舉辦的頂級珠寶系列 「The Bows」發佈會。此次在紐約期間，神宮寺勇太還參加了一場特別晚宴，慶祝Mikimoto Chrome Hearts的推出。

CELINE則是宣佈韓流男團SEVENTEEN師弟TWS的6位成員一起成為的韓國品牌大使。TWS甫於今年初成立出道，顏值與實力兼具，一出道便以清新鄰家男孩風格擄獲一票粉絲，有望成為「新一代怪物新人」。日前，全體團員以CELINE HOMME冬季男裝出席慈善活動，令人眼睛為之一亮。