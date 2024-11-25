經典法文音樂劇《鐘樓怪人》25 週年世界巡迴 臺中場熱烈加演

連獲七次金氏世界紀錄保證、打破多項全球紀錄的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》（Notre Dame de Paris），在 25 週年世界巡迴再造巔峰！不僅於開賣首日締造萬人搶購的空前盛況，更於近日衝破億元的票房大關！首次前進臺中場獲粉絲熱烈迴響，距離演出還有 4 個月票房已趨近完售的亮眼成績，主辦單位聯合數位文創為讓更多臺中觀眾共襄盛舉 25 週年的藝文盛典，驚喜宣佈再加碼 2025年4月5日（六） 19:30 臺中場次！加演場次將於 2024年11月22日（五）中午 12 時於 udn 售票網 啟動開搶！邀您共享劃時代傳世名作魅力。

永垂不朽的藝文界瑰寶

改編自法國大文豪雨果（Victor Hugo）同名經典鉅作的經典法文音樂劇《鐘樓怪人》，以十五世紀末巴黎聖母院為背景，描述美麗的吉普賽女郎艾斯梅拉達與四位不同階級的角色 — 副主教弗侯洛、侍衛隊長菲比斯、遊唱詩人葛林果利與鐘樓怪人科西莫多之間錯綜複雜的愛恨情結，如此史詩般的經典瑰寶，不僅體現經典文學的深遠魅力，更得到後世之音樂劇、電影、動畫等藝文作品改編，運用多樣手法與媒介詮釋經典文本；其中，由呂克．普拉蒙東和理查．科強特共同改寫的法文音樂劇，擄獲全球觀眾的心，成為巡迴世界各地不停上演的超強劇作，更在 2019 年被紐約百老匯 Playbill 票選中打敗《歌劇魅影》，列居全球最受歡迎音樂劇前三名，因而受到全球千萬觀眾推崇，並高聲盛讚：「必朝聖經典鉅作！」。

首登臺中國家歌劇院大劇院再加場，延續經典鉅作 25 週年的感動

經典法文音樂劇《鐘樓怪人》將迎來第七次登台演出，此次 25 週年紀念巡演將帶著經典藝文盛宴前進台北流行音樂中心、高雄衛武營歌劇院，並首度於擁有「無法被複製的建築」美譽之臺中國家歌劇院大劇院演出。臺中國家歌劇院大劇院以其獨特的「美聲涵洞」設計概念著稱，無論是其 3D 環繞包覆的聽覺效果、卓越的聲學設計，與經典法文音樂劇《鐘樓怪人》滂薄氣勢舞美設計、演員歌手嘹亮渾厚嗓音與絕美舞蹈的呈現，打造出國家級劇院與國際演出極致視聽覺的雙重享受，此次的演出，不僅是國家級表演場館與頂尖藝文鉅作的結合，更為觀眾打造的一場殿堂級的感官盛宴，滿足觀眾對國際級藝文表演的極致渴望。

巴黎聖母院浴火重生，傳奇之作倒數回歸

雨果透過《鐘樓怪人》曠世鉅作，興起十九世紀對於歐洲古哥德式建築的關注，並成功促成古蹟建築的修繕、刺激歷史保護運動，當時年久失修的巴黎聖母院方能被妥善修復、保存，成為法國人心中永恆的守護神，亦有了祝融前的完整模樣。而隨著耗時五年的修復完結，不僅為法國文化帶來嶄新的希望與重生，亦是經典法文音樂劇《鐘樓怪人》來台演出的倒數時刻，將於巡演中帶領觀眾體驗對於巴黎聖母院之宏大且充滿情感的致敬與禮讚。

《鐘樓怪人》一作成功興起巴黎聖母院之修繕與保護。圖／聯合數位文創提供

必朝聖經典鉅作—經典法文音樂劇《鐘樓怪人》將於 2025 年 3 月 6 日至 3 月 16 日於台北流行音樂中心、3 月 21 日至 3 月 30 日於高雄衛武營國家歌劇及 4 月 3 日至 4 月 5 日於臺中國家歌劇院大劇院進行共 27 場演出，今年首次進行三城巡演，盼能將經典文本、深刻的藝文感動傳到台灣各角落，與觀眾們共同見證藝文瑰寶的獨特魅力，此次臺中場更於開賣兩個月即接近完售，聯合數位文創主辦方聽到粉絲們的許願，故進行場次加演，呼籲先前沒搶到票的觀眾們，務必把握機會進場欣賞「必朝聖經典鉅作」。 11 月 22 日（五）中午 12 時正式開放加場啟售，購票請上 udn 售票網 ，客服專線請洽（02）7721-6958 （每日9:00-18:00）。

【演出資訊】

主辦單位：聯合數位文創

演出時間：

台北流行音樂中心 2025 年 3 月 6 日至 3 月 16 日，共 12 場

高雄衛武營國家歌劇院 2025 年 3 月 21 日至 3 月 30 日，共 9 場

臺中國家歌劇院大劇院 2025 年 4 月 3 日至 4 月 5 日，共 6 場

購票通路： https://reurl.cc/5dORo6

活動官網： https://uevent.udnfunlife.com/2025NDP

客服專線： 02-2649-1688（每日09:00-18:00）