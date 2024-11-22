7大風格旅人分享！「風格旅遊節」限時兩天登場
雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA聯手打造2024第二屆「風格旅遊節」，於今（22）日舉辦記者會，宣告將於11月23日、24日兩天於台北松山文創園區舉辦系列活動，包括異國市集、風味美食、公車走讀，以及創作歌手馬念先、創作才女魏如昀及金曲獎最佳單曲製作人片山凉太與民眾同歡。現場布置也充滿旅行元素，期間拍照分享到欣傳媒IG，還有機會抽中加拿大來回機票。
活動的一大亮點，是7大「風格旅人」分享自己的旅遊風格主張。像是馬念先幸運吃到現在最夯節目《黑白大廚》無菜單料理姨母的安東湯麵，直呼太有趣、太時髦。魏如昀則說，她在柏林遇見震撼的千年古文物，面對巨大耶穌神像竟不由自主淚流滿面。而旅行對於片山凉太來說，「就像是作夢，是一種尋找歸屬感的過程。」
去年大受好評的「臺北公車走讀之旅」，11月24日將由呱吉（知名Youtuber邱威傑）、迪拉胖（嘻哈音樂「顏社」創辦人張逸聖）與誠誠（「臺灣通勤第一品牌」主持人李毅誠）帶隊出發，該活動在開放售票後1小時內迅速售罄，顯示其超高人氣。呱吉透露他在民生社區從小吃到大的美食清單、迪拉胖則說士東市場可是媲美西班牙巴塞隆納的菜市場， 誠誠更是分享了他的「台北使用方法」，現場笑聲不斷。
另外還有建築空間設計師邱柏文Johnny Chiu，分享關於他明年將帶領大家一起前往丹麥設計節「3daysofdesign」來趟深度的設計、美食、文化之旅。
此外，活動也與璐露野團隊攜手策劃VIP「專屬私享包廂」，內部以典雅的野餐風格布置，並設有香氛體驗課程，還可享用晶華酒店特製的九宮格甜點及人氣地中海gonna+的限定套餐，包廂內不僅能自由拍照，現場更有專屬攝影師提供拍攝服務，並贈送拍立得照片作為紀念。
2024風格旅遊節活動資訊
日期：2024／11／23（六）～11／24（日）
時間：11：00～19：00
地點：松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號）
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