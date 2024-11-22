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7大風格旅人分享！「風格旅遊節」限時兩天登場

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
雄獅集團媒體關係部總經理單葑在記者會中分享風格旅遊節的幾大亮點。圖/雄獅旅遊提供
雄獅集團媒體關係部總經理單葑在記者會中分享風格旅遊節的幾大亮點。圖/雄獅旅遊提供

雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA聯手打造2024第二屆「風格旅遊節」，於今（22）日舉辦記者會，宣告將於11月23日、24日兩天於台北松山文創園區舉辦系列活動，包括異國市集、風味美食、公車走讀，以及創作歌手馬念先、創作才女魏如昀及金曲獎最佳單曲製作人片山凉太與民眾同歡。現場布置也充滿旅行元素，期間拍照分享到欣傳媒IG，還有機會抽中加拿大來回機票。

活動的一大亮點，是7大「風格旅人」分享自己的旅遊風格主張。像是馬念先幸運吃到現在最夯節目《黑白大廚》無菜單料理姨母的安東湯麵，直呼太有趣、太時髦。魏如昀則說，她在柏林遇見震撼的千年古文物，面對巨大耶穌神像竟不由自主淚流滿面。而旅行對於片山凉太來說，「就像是作夢，是一種尋找歸屬感的過程。」

去年大受好評的「臺北公車走讀之旅」，11月24日將由呱吉（知名Youtuber邱威傑）、迪拉胖（嘻哈音樂「顏社」創辦人張逸聖）與誠誠（「臺灣通勤第一品牌」主持人李毅誠）帶隊出發，該活動在開放售票後1小時內迅速售罄，顯示其超高人氣。呱吉透露他在民生社區從小吃到大的美食清單、迪拉胖則說士東市場可是媲美西班牙巴塞隆納的菜市場， 誠誠更是分享了他的「台北使用方法」，現場笑聲不斷。

另外還有建築空間設計師邱柏文Johnny Chiu，分享關於他明年將帶領大家一起前往丹麥設計節「3daysofdesign」來趟深度的設計、美食、文化之旅。

此外，活動也與璐露野團隊攜手策劃VIP「專屬私享包廂」，內部以典雅的野餐風格布置，並設有香氛體驗課程，還可享用晶華酒店特製的九宮格甜點及人氣地中海gonna+的限定套餐，包廂內不僅能自由拍照，現場更有專屬攝影師提供拍攝服務，並贈送拍立得照片作為紀念。

2024風格旅遊節活動資訊

日期：2024／11／23（六）～11／24（日）

時間：11：00～19：00

地點：松山文創園區（臺北市信義區光復南路133號）

官網：https：//event.xinmedia.com/LISF/

雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA聯手打造2024第二屆「風格旅遊節」即將開跑。圖/雄獅旅遊提供
雄獅旅遊、欣傳媒XINMEDIA聯手打造2024第二屆「風格旅遊節」即將開跑。圖/雄獅旅遊提供

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