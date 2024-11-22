楊紫瓊穿BOTTEGA VENETA登首映 綠色訂製禮服藏秘密

奧斯卡影后楊紫瓊（Michelle Yeoh）經常以多變形象示人，日前她出席於英國倫敦舉辦的電影《魔法壞女巫》（Wicked：Part One）首映活動，身穿一襲出自BOTTEGA VENETA綠色的訂製皮革絲綢連身禮服，並搭配Richard Mille腕表與祖母綠鑽石耳環，展現非凡氣勢。

《魔法壞女巫》是知名臺灣裔美國電影導演朱浩偉（Jon M. Chu）繼「瘋狂亞洲富豪」（Crazy Rich Asians）之後的最新力作，以奇幻歌舞的形式，述說經典童話故事中奧茲國女巫的故事，由葛萊美獎及東尼獎得主辛西婭艾利沃（Cynthia Erivo）扮演女主角艾法芭，因為擁有罕見的翠綠色膚色而備受誤解；另一位女主角則是葛萊美獎得主、流行天后亞莉安娜（Ariana Grande）飾演的格琳達。

楊紫瓊在劇中飾演魔法大學的校長莫里貝爾夫人（Madame Morrible），氣質雍容華貴，並一展歌喉。這次首映，楊紫瓊特地選穿由深綠和淺綠兩種絲綢，以及黑色皮革拼接而成的禮服，呼應劇中主角的膚色，禮服巧妙維持不同布料材質的垂墜度與中重量平衡；祖母綠鑽石耳環綠色表帶的Richard Mille腕表，鑽石手緩則呼應另一位女主角格琳達的代表色粉紅色，在讓人看見她扮演的角色的貴氣感時，又透過珠寶為兩位女主角應援，搭配得宜、備受國際媒體好評。