Balenciaga節日禮讚廣告形象 3XL鞋、沙漏包閃耀冬日

法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）近日甫發表了節日禮讚廣告形象，全系列視覺皆由靜態的商品拍攝為主軸，重新帶人近距離聚焦在包款、配件、蠟燭、球鞋的全系列商品，感受融合潮流、街頭感的法式前衛時尚姿態。

由「機車包」重新出發的經典Le City手提包、鎖定富裕名流的Rodeo包，以及造型獨特的沙漏包Hourglass包款再度被放到鎂光燈下，其中Hourglass包被以搭配鏡像呈現，也令釦頭上的品牌首字母B大寫閃耀、難以忽視；幾乎成為潮流男女必備的3XL運動鞋帶來少見的全白色款式，像踏入雪地般、也讓人聯想到聖誕節的純粹寧靜；女士再推薦一款棱角分明的黑色漆皮版Avenue 11公分高跟鞋，一旦踏入舞池或派對、氣場瞬間展開。