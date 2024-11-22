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Balenciaga節日禮讚廣告形象 3XL鞋、沙漏包閃耀冬日

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
Balenciaga 家居蠟燭，15,450元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga 家居蠟燭，15,450元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站

法國時尚品牌巴黎世家（Balenciaga）近日甫發表了節日禮讚廣告形象，全系列視覺皆由靜態的商品拍攝為主軸，重新帶人近距離聚焦在包款、配件、蠟燭、球鞋的全系列商品，感受融合潮流、街頭感的法式前衛時尚姿態。

由「機車包」重新出發的經典Le City手提包、鎖定富裕名流的Rodeo包，以及造型獨特的沙漏包Hourglass包款再度被放到鎂光燈下，其中Hourglass包被以搭配鏡像呈現，也令釦頭上的品牌首字母B大寫閃耀、難以忽視；幾乎成為潮流男女必備的3XL運動鞋帶來少見的全白色款式，像踏入雪地般、也讓人聯想到聖誕節的純粹寧靜；女士再推薦一款棱角分明的黑色漆皮版Avenue 11公分高跟鞋，一旦踏入舞池或派對、氣場瞬間展開。

同時Balenciaga也沒忘記「I人」對溫暖、低社交、家的需求，可填充鏡面拋光家用香燭將像是小型的雕塑品，氣味並與Balenciaga高級訂製時裝秀上的獨有香味相同，讓家裡每個角落都成為自己的伸展台；如果喜愛歐洲的下飄雪場景則不容錯過一只內含迷你艾菲爾鐵塔的雪景水晶球，不管有沒有機會去巴黎，只要隨意翻轉水晶球，雪花將在微縮世界中片片落下、翻騰，愉悅的度假心情也在此間悄然展開。

從經典機車包再出發的Le City包，見證了無數Balenciaga的高光時刻。圖／Balenciaga提供
從經典機車包再出發的Le City包，見證了無數Balenciaga的高光時刻。圖／Balenciaga提供
經典的Balenciaga Hourglass包梯形的幾何輪廓，具高辨識度與前衛姿態。圖／Balenciaga提供
經典的Balenciaga Hourglass包梯形的幾何輪廓，具高辨識度與前衛姿態。圖／Balenciaga提供
Balenciaga 黑色漆皮版Avenue 11公分高跟鞋，39,950元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga 黑色漆皮版Avenue 11公分高跟鞋，39,950元。圖／翻攝自Balenciaga官方網站
Balenciaga的3XL運動鞋成為本次節日禮讚廣告形象中的重點商品之一，並帶來少見的全白色款式。圖／Balenciaga提供
Balenciaga的3XL運動鞋成為本次節日禮讚廣告形象中的重點商品之一，並帶來少見的全白色款式。圖／Balenciaga提供

巴黎

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