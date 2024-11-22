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整理包／賀棒球12強賽中華隊奪複賽首勝！「4大超商限時優惠」一次看　麵包、炸雞＋可樂也入列

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café單品美式咖啡（大杯）買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café單品美式咖啡（大杯）買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供

2024世界棒球12強賽（2024 WBSC Premier12）4強超級循環賽，中華隊今天（11月22日）上午11點對決美國，終場以8：2擊敗美國，這也是台灣英雄晉級東京巨蛋4強複賽的首場勝利，特別振奮人心。4大超商旋即再推出一系列限時優惠，包括咖啡、風味茶飲、麵包、炸雞＋可樂等，與全台球迷共享喜悅。

●7-ELEVEN

歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，CITY TEA英式紅茶買2送2、CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1、PowerBOMB爆能能量飲料225ml買1送1、Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1、SF玉米棒（海苔／起司／玉米濃湯）買2送2、高露潔纖柔牙刷3入買1送1。

7-ELEVEN門市11月23日至11月24日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。

上述活動商品數量以實際可販售數量為準，詳細活動規定請見OPENPOINT APP。

●全家便利商店

2024年世界棒球12強賽複賽，中華隊擊敗強敵美國拿下複賽首勝，全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café單品美式咖啡（大杯）買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1、FamiCollection不知春茶買1送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。

●萊爾富

萊爾富門市即日起至11月22日晚上11點59分推出職人烘焙系列指定麵包與Hi café特大杯全品項（不同價者以2件5折計算）享限時任選買1送1。

萊爾富祭出的優惠商品包含單件售價30元的職人烘焙系列的菠蘿麵包、草莓麵包、紅豆麵包、奶酥麵包、克林姆麵包，還有Hi café特大杯系列的冰／熱美式咖啡（單杯原價60元）、冰／熱拿鐵咖啡（單杯原價70元）、冰氣泡美式咖啡系列（檸檬／黃金柚香口味，單杯原價80元）、冰風味氣泡系列（冬瓜／草莓／洛神花口味，單杯原價55元）、充滿懷舊古早味的冰冬瓜系列（牛奶／燕麥奶，單杯原價65元）、清爽解膩的冰茶系列（柳橙百香椰果／青梅蒟蒻／荔枝蒟蒻口味，單杯原價65元）、冰泰式奶茶（單杯原價55元）、冰黑糖珍珠奶茶（單杯原價60元），均享限時任選買1送1，不同價者以2件5折計算。

●OKmart

OKmart即日起至11月24日推出炸雞＋可樂經典組合優惠價，包括OKChoice黑胡椒雞塊、歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，皆可享組合優惠價59元（原價98元）。

OKCAFE 全新「蜂蜜特調系列」包括蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，即日起至11月24日可享應援價7折優惠。

●附註：詳細優惠活動內容以各超商門市、APP、官網、粉絲團公告為準。

OKCAFE全新「蜂蜜特調系列」包括蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，即日起至11月24日可享應援價7折優惠。圖／OKmart提供
OKCAFE全新「蜂蜜特調系列」包括蜂蜜風味拿鐵、蜂蜜風味奶茶，即日起至11月24日可享應援價7折優惠。圖／OKmart提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，CITY TEA英式紅茶買2送2。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，CITY TEA英式紅茶買2送2。圖／7-ELEVEN提供
賀世界棒球12強賽複賽首勝到手，萊爾富門市即日起至11月22日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀世界棒球12強賽複賽首勝到手，萊爾富門市即日起至11月22日晚上11點59分推出Hi café特大杯全品項限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀世界棒球12強賽複賽首勝到手，萊爾富門市即日起至11月22日晚上11點59分推出職人烘焙系列指定麵包限時買1送1。圖／萊爾富提供
賀世界棒球12強賽複賽首勝到手，萊爾富門市即日起至11月22日晚上11點59分推出職人烘焙系列指定麵包限時買1送1。圖／萊爾富提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，Energy Time機能凍飲（電解質PLUS／元氣PLUS）買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，PowerBOMB爆能能量飲料225ml買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，PowerBOMB爆能能量飲料225ml買1送1。圖／7-ELEVEN提供
OKmart即日起至11月24日推出炸雞＋可樂經典組合優惠價，包括OKChoice黑胡椒雞塊、歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，皆可享組合優惠價59元（原價98元）。圖／OKmart提供
OKmart即日起至11月24日推出炸雞＋可樂經典組合優惠價，包括OKChoice黑胡椒雞塊、歐巴炸雞，搭配可口可樂或雪碧迷你罐200ml，皆可享組合優惠價59元（原價98元）。圖／OKmart提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，高露潔纖柔牙刷3入買1送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，高露潔纖柔牙刷3入買1送1。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café單品美式咖啡（大杯）買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，Let’s Café單品美式咖啡（大杯）買1送1、單品拿鐵（大杯）買2送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，CITY CAFE濃萃拿鐵買2送1。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN門市11月23日至11月24日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN門市11月23日至11月24日推出思樂冰大杯全口味買1送1，還有限量TEAM TAIWAN周邊商品同步預購販售中。圖／7-ELEVEN提供
全家便利商店「隨買跨店取」11月22日下午4點起至11月23日晚上11點59分限定開賣，FamiCollection不知春茶買1送1。活動品項限購組數、兌換期限以APP實際購買畫面為主。圖／全家便利商店提供
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歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，SF玉米棒（海苔／起司／玉米濃湯）買2送2。圖／7-ELEVEN提供
歡慶贏球、奪下東京首勝，7-ELEVEN「行動隨時取」11月23日凌晨0點起至11月24日限時開賣，SF玉米棒（海苔／起司／玉米濃湯）買2送2。圖／7-ELEVEN提供
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