興波咖啡明起進駐高鐵台南站 首日購買飲品即贈限量禮

繼去年台灣高鐵桃園站引進「興波咖啡超級棧」，高鐵台南站也將於明起引進興波咖啡。台灣高鐵公司表示，為慶祝新店開幕，明天起至台南站興波咖啡購買飲品，即可獲贈限量好禮；「T-Shopping高鐵線上購」也推出「高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組」，加贈高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券2張，25日上午11時起限量發售。

高鐵公司表示，明起旅客至台南站「興波咖啡超級棧」購買任一飲品，即可獲贈星空咖啡掛耳包1包及高鐵售票機造型便條紙1個，送完為止。

高鐵公司也說，「T-Shopping高鐵線上購」網站也將於11月25日上午11時起發售「高鐵x興波掛耳包+ HIDING iN月台杯組」，限量150組，每組售價2000元，內含2盒興波掛耳式咖啡包及1個源源鋼藝聯名HIDING iN飲料杯，另贈高鐵標準車廂對號座半價乘車票兌換券2張。

高鐵公司表示，興波咖啡將為台南站推出限定創意咖啡「馬告芒果烏龍咖啡」，由曾經榮獲世界咖啡師冠軍的興波咖啡負責人吳則霖及團隊發想，以芒果泥、帶有熱帶水果香氣的衣索比亞日曬濃縮咖啡相互交織，揉合「不知春」烏龍茶的清新茶香，再妝點現磨馬告。

高鐵公司指出，「興波咖啡超級棧」位於高鐵台南站3號出口處，延續高鐵桃園店的風格，打造近7米長的環狀吧檯，採用花蓮來的墨綠色蛇紋石，引入車站外明亮寬敞的視覺感，讓整體空間宛如置身於森林裡長滿苔綠的石階，營業時間為每周一至周四上午6時30分至晚間6時、周五至周日上午6時30分至晚間7時。