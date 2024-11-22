王品集團進駐中壢 和牛涮、肉次方送極鮮海味
王品（2727）人氣吃到飽天王「肉次方」及「和牛涮」，兩大品牌即日起進駐中壢元化路同一位址，並聯手舉辦開店慶加菜，即日起到12月31日，「肉次方」、「和牛涮」中壢元化店消費就送招待券，招待廣島牡蠣、北海道生食級干貝或蛤蠣等極鮮海味一份。
王品旗下燒肉吃到飽品牌「肉次方」首度插旗桃園中壢，這也是品牌第7家門店。「肉次方」主打最低598元吃到飽，主打現切肋眼牛排、牛舌、橫膈膜等超豐富、海鮮吃到飽，並無限供應自助吧小菜、副食、DIY聖代等，以高CP值擄獲消費者的心。
即日起11月30日前於「肉次方」全台門店內用消費，憑FB指定貼文畫面，享北海道生食級干貝1.1折，等於每份只要22元，同時推出Asahi生啤酒單人加價199元無限暢飲、日本廣島牡蠣加購價99元專案，讓鐵粉喝到飽烤到爽。
2025年2月27日前，憑「和牛涮」中壢元化店用餐贈菜券到「肉次方」中壢元化店消費，兩人同行、點798元以上套餐，即可免費大啖價值307元海味拼盤，有廣島牡蠣、北海道生食級干貝，一次吃爆海陸盛宴。
看好鄰近中壢sogo商圈，人潮多消費力高，因此「和牛涮」第12家門店選在元化路拓點，品牌主打日式和牛火鍋吃到飽，嚴選美澳極上和牛，提供和牛炙燒壽司、和牛黑咖哩飯多種吃法，自助吧共有新鮮蔬食、副食等70多種食材，和牛套餐最低768元起。
即日起到11月30日，開幕首月到中壢元化店消費頂級和牛套餐，出示Fb指定貼文，加碼極上和牛鞍下涮到爽，極上和牛鞍下肉質軟嫩、油花均勻，絕對讓中壢鄉親滿意。12月31日前，到店消費出示Line優惠券打卡，就送北海道干貝、蛤蠣一份。憑「肉次方」中壢元化店贈菜券，到店消費768元以上套餐，就送海味雙鮮贈菜。
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