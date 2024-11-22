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寶格麗與救助兒童會合作15周年 哈佛大學開課續展慈善

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷手鍊。圖／寶格麗提供

寶格麗自2009年起與救助兒童會（Save the Children）展開合作，並於2024年開始由年初成立的寶格麗基金會（Fondazione Bvlgari）接手繼續，透過販售Save the Children慈善珠寶系列，每銷售一件作品便捐款95歐元給救助兒童會，15年來，已在全球募得1.15億美元善款，並用於139個專案，幫助了來自39個國家的230萬名兒童，提供優質教育、推廣青年賦權、急難救助及對抗貧窮。

適逢雙方合作15週年，今年世界兒童日，寶格麗與哈佛商學院的零售與奢侈品社團及社會企業社團共同舉辦了一場由寶格麗基金會和救助兒童會主持的特別大師課，由寶格麗全球副總裁Laura Burdese與救助兒童會發展總監Luciana Bonifaci分享義大利奢侈品牌與世界人道組織成功合作 15 年的歷程。

這場大師課吸引了約100名學生參加，深入了解慈善合作模式，同時獲取零售與奢侈品領域的寶貴技能與知識。這也是寶格麗在全球主要學術機構和大學發起的專案開端，旨在激勵和吸引下一代領袖投身於企業社會責任領域。

今年成立的寶格麗基金會，目標在於為社會、慈善和文化項目提供更多長期價值，其核心價值之一是幫助下一代創造平等的機會，通過對抗貧困、提高高品質教育和醫療的可及性、支持性別平等並放大邊緣化聲音來達成目標。

BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1 Rock純銀鉚釘項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊、手環與戒指。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷戒指。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列BULGARI BULGARI純銀縞瑪瑙與紅寶石項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊。圖／寶格麗提供
BVLGARI Save The Children慈善系列B.zero1純銀黑陶瓷項鍊。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供
寶格麗與救助兒童會攜手合作15周年，於哈佛大學開設啟發未來領袖的大師課。圖／寶格麗提供

寶格麗 成功 義大利

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