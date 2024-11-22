甜點大師和泉光一攜台南遠東香格里拉 推限量甜點、下午茶

全球甜點界的頂尖盛事即將於台南遠東香格里拉飯店展開！台南遠東香格里拉飯店邀請甫獲得法國Relais Desserts認證的日本頂尖甜點大師和泉光一（Koichi Izumi）五年後重返台灣，以他精湛的法式甜點工藝結合日本文化美學，呈現極致甜點藝術。

此次獨家設計的限量甜點、下午茶及與飯店主廚許煜新共同製作的燒菓子禮盒，即日起將於一樓大廳茶軒與品香坊限量供應，讓甜點愛好者親歷大師級的精緻美味。

和泉光一與許煜新攜手設計的「匠心臻藏燒菓子禮盒」，以日本雪印北海道發酵奶油為基底，質地細膩香醇。三款和泉光一大師獨家設計包含：「鹽之花抹茶費南雪」，結合法國鹽之花與抹茶奶香；帶有櫻桃酒香的「熱情百香果」與百香果泥軟糖內餡；以及充滿日式風情的「焙煎黃豆瑪德蓮」。此外，許煜新主廚帶來的磅蛋糕系列，包括使用頂級WEISS巧克力的「香柚巧克力」、義大利開心果結合莓果韻味的「西西里覆妃」、以及融合青森蘋果的「香草焦糖蘋果蛋糕」。

和泉光一的五款經典甜點系列，包括：柔軟細膩的「熱帶海島席布斯特」，以香草塔殼內嵌鳳梨香蕉果餡，帶來如海島白沙般的清新口感；「開心果之樹」則以西西里開心果蛋糕搭配櫻桃酒奶餡與開心果奶油，宛如地中海豐收盛景；榮獲WPTC世界盃冠軍的「海市蜃樓」，共有15層的豐富內層，焦糖榛果與柳橙巧克力交織，構成味蕾上的奇幻旅程；清新爽口的「檸檬占度亞」，完美結合檸檬皮、北海道鮮奶霜及義大利檸檬果泥，猶如陽光灑落檸檬園；以及充滿和風意境的「滿月」，以台灣高山烏龍茶與日本柚子為主角，搭配糖漬柚絲和莓果點綴，清爽怡人。每款甜點均由和泉光一大師親自設計，展現甜點藝術極致魅力。

為了讓賓客深入感受這場甜點盛宴，台南遠東香格里拉飯店將推出特別的「和泉光一下午茶」，於飯店大廳茶軒（1樓）限量供應。下午茶時間為每日下午2點至5點，需提前三天預訂，以確保能為每位賓客呈現最新鮮、最極致的甜點體驗。下午茶中呈現的大師作品包含四款經典甜點及飯店精緻四款鹹點。