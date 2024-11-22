聽新聞
0:00 / 0:00
NEWJEANS Danielle手拿毛毛小包 好療癒
同為品牌大使的韓國女團NewJeans成員DANIELLE，則是在官方社群曬出冬日穿搭新造型，以短版的粗針毛衣搭配燈芯絨喇叭褲，創造出絕佳的視覺比例效果。一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛翻蓋包則是冬季最受歡迎的羊絨單品配件。這款復古造型的包款首次亮相於CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，以短肩揹帶的腋下包形式亮相；2024秋冬，全新TEEN CELINE LOLA包，以更加迷你精巧的尺寸搭配頂部精緻手柄，及可拆卸調節皮革肩背帶
LOLA包完美體現古典格調，以長形的立體廓形搭配翻蓋設計，並搭配復古提把，標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為釘扣開關，盡顯出身不凡的精緻細節，重溫60年代MAISON CELINE的精神。包包背部縫製結構讓線條更為圓潤流暢，搭極具質感的羊皮襯裡，不僅外型討喜，更有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品。附上可調節皮革肩背帶提供多種配戴方式，無論休閒場所或正式場合皆能展現包款百搭魅力，完美詮釋CELINE遊走於正式與休閒間的時尚美學風格。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言