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NEWJEANS Danielle手拿毛毛小包 好療癒

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
CELINE TEEN CELINE LOLA白棉色亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA白棉色亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供

同為品牌大使的韓國女團NewJeans成員DANIELLE，則是在官方社群曬出冬日穿搭新造型，以短版的粗針毛衣搭配燈芯絨喇叭褲，創造出絕佳的視覺比例效果。一同入鏡的全新TEEN CELINE LOLA羊毛翻蓋包則是冬季最受歡迎的羊絨單品配件。這款復古造型的包款首次亮相於CELINE TOMBOY 2024夏季女裝系列中，以短肩揹帶的腋下包形式亮相；2024秋冬，全新TEEN CELINE LOLA包，以更加迷你精巧的尺寸搭配頂部精緻手柄，及可拆卸調節皮革肩背帶

LOLA包完美體現古典格調，以長形的立體廓形搭配翻蓋設計，並搭配復古提把，標誌性金屬TRIOMPHE徽誌作為釘扣開關，盡顯出身不凡的精緻細節，重溫60年代MAISON CELINE的精神。包包背部縫製結構讓線條更為圓潤流暢，搭極具質感的羊皮襯裡，不僅外型討喜，更有著超乎預期的充裕容量，足以收納使用者的隨身物品。附上可調節皮革肩背帶提供多種配戴方式，無論休閒場所或正式場合皆能展現包款百搭魅力，完美詮釋CELINE遊走於正式與休閒間的時尚美學風格。

CELINE TEEN CELINE LOLA亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包，85,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA標誌印花牛皮革包，85,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA黑色亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA黑色亮澤牛皮革包，94,000元。圖／CELINE提供
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
DANIELLE以短版的粗針毛衣搭配全新棕色羊毛TEEN CELINE LOLA包，捎來冬日氣息。圖／摘自NewJeans官方IG @newjeans_official
CELINE TEEN CELINE LOLA羊毛革及牛皮革包，11萬元。圖／CELINE提供
CELINE TEEN CELINE LOLA羊毛革及牛皮革包，11萬元。圖／CELINE提供

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