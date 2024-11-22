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2025年台鐵桌月曆亮相 25日起開放限量300組預購
台鐵公司化即將邁入第2年，2025年桌曆「全心投入 嶄新服務」及月曆「軌跡．延續」11月25日至11月30日開放於台鐵夢工場網路商店預購，預購享合購價399元，限量300組售完為止，實體門市預計於12月13日開賣。
台鐵公司表示，2025年桌曆「全心投入 嶄新服務」及月曆「軌跡．延續」展現更多加入營運的生力軍及改造完成的觀光列車，其中包括E500電力機車啟航大合照；海風、山嵐號難得交會畫面；睽違20餘年再訪平溪線的藍寶寶；R200柴電機車排排照等。
台鐵公司指出，2025年桌曆「全心投入 嶄新服務」售價200元，「軌跡．延續」月曆售價250元，11月25日至11月30日開放於台鐵夢工場網路商店預購，享合購價399元，合購優惠每人限購5組，滿5組可享免運費，限量300組售完為止。實體門市預計於12月13日開賣，桌曆限量150份、月曆限量500份，每人限購各5本。
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