藝姿舞集結合日韓友團明台南推出年度壓軸「歲時之冬」

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供

活躍海內外29年的藝姿舞集明（23日）晚將在台南歸仁文化中心推出年度壓軸舞碼「歲時之冬」最終篇，友團日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團來台同場演出共襄盛舉，要讓觀眾「跨越地域界限，深刻體驗冬季傳統與當代舞蹈美學對話」。

「歲時之冬」以冬季為創作核心，從立冬至大寒六大節氣汲取靈感，透過舞蹈展現冬季風采。台日韓三團隊融入不同文化元素，勾勒出傳統與現代交織美感。作品展現三地文化深度，要讓觀眾體會冬日的溫情與敬意。

舞蹈家郭玲娟1996年創立藝姿舞集，近30年來以「傳揚鄉土情懷、再造文化新姿」為宗旨，要從庶民生活中探索民族舞蹈精神。她整理遺失的民間史料、戲曲和祭典，並結合當代美學，創作具台灣特色民族舞蹈，足跡遍布國際藝術節慶，多次獲頒傑出演藝團隊，是台灣具代表性的民族舞團。

郭玲娟表示，藝姿2018年推出「歲時之春」天涯比鄰、2019年「歲時之夏」有朋遠來，2022年「歲時之秋」攜手同行，台日韓合作延續至今，迎來壯麗終章「歲時之冬」海內知己。冬季象徵著一年結束的平靜與新生的期待，並且喚起對天地萬物的感恩之情。

她說，藝姿舞集攜手日本伎音戱座、韓國辛恩珠舞蹈團，以舞蹈詮釋季節變化與人生韻味，讓觀眾在這寒冷時節感受舞蹈帶來的暖意與深情。購票搜尋OPENTIX（兩廳院文化生活）https://www.opentix.life/event/1834138370539536384

藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
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藝姿舞集結合日、韓舞團24日台南新營推出年度壓軸「歲時之冬」。圖／郭玲娟提供
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