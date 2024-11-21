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「星」時代聖誕村 大魯閣新時代全館滿3000送200

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
聖誕造景搶先登場，吸引不少民眾來館拍照打卡。記者宋健生／攝影
聖誕造景搶先登場，吸引不少民眾來館拍照打卡。記者宋健生／攝影

大魯閣（1432）新時代購物中心「星時代聖誕村」將於12月4日至1月2日熱鬧展開，全館滿3000送200，回饋無上限，全力衝刺聖誕節商機，大魯閣預估，這波檔期業績目標2.2億元，全年則上看22億元，約與去年持平。

引頸期盼的聖誕造景也搶先於21日登場。今年除了有12米高的聖誕樹座落在中庭草坪，還邀請三隻可愛的「聖誕星人」一起來村遊玩。

消費者只要抬頭仰望，就能看見它們努力「攀爬進村」的身影，而活動期間與聖誕樹合照並上傳至IG社群，還可抽暖心家電、電影票等好禮，吸引不少民眾來館拍照打卡。

大魯閣旗下百貨事業，除了台中新時代購物中心之外，還有新竹湳雅廣場。湳雅廣場今年全年營收上看10.9億元，聖誕節業績目標8,900萬元，年增14.3%。

看準聖誕節的聚餐熱潮，大魯閣新時代大方推出餐飲、娛樂單筆消費滿300元即可抽30項好禮，有機會免費體驗全新開幕的福湯岩盤浴。會員全館單筆消費滿899送100元咖啡券等超值來店禮。

全館滿3,000元送200元，累贈無上限，滿額最高再加送1,200元，同時搭配多家銀行推出刷卡禮，滿足消費者對於冬季服飾及交換禮物的購物需求。

今年大魯閣新時代再度與公益團體攜手推出「讓愛溫暖全村」計畫，號召民眾一起做愛心幫助弱勢學童。檔期期間，捐助300元即贈「曼麗點數300點+佰元餐券+保齡球單局體驗券」，再抽「明水然．樂餐券、福湯岩盤浴貴賓券」等好禮。

所募集的款項將全數捐贈「光音育幼院」，大魯閣新時代再加碼招待育幼院全體院生來館享用聖誕大餐，並準備豐富的娛樂場館體驗活動，陪伴孩童歡度暖心歲末。

為了讓「訪村」民眾滿載而歸，新時代安排了一系列有趣的週末活動邀請大家共襄盛舉，聖誕節前夕由「聖誕小童明星秀」及「聖誕村童畫展」拉開序幕，年末還有「質感花藝手作課」及「微醺品酒繪畫課」獨寵會員。

12月27日至12月29日「曙光巴士」也將抵達新時代，結合拍貼機的復古巴士會快閃停放於1樓中庭廣場，限時三天消費滿2,000元即可兌換乙次拍照機會，讓民眾與家人朋友把2024的美好回憶留在照片裡，帶走這份訪村紀念品迎接新的一年。

大魯閣新時代購物中心「星時代聖誕村」將於12月4日至1月2日熱鬧展開。記者宋健生／攝影
大魯閣新時代購物中心「星時代聖誕村」將於12月4日至1月2日熱鬧展開。記者宋健生／攝影

大魯閣 消費

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