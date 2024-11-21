想搶金條、金飾？7-ELEVEN 福袋抽黃金這一天起跑

7-ELEVEN於2024年聖誕節檔期重磅推出「福袋」、「驚喜包」及「倒數月曆」三大系列商品，由於觀察到近期金價高漲與消費者對黃金保值的需求，7-ELEVEN以金條、金飾等多項大獎作為抽獎獎項，再結合過去熱賣的福袋活動，預期業績將成長1至2成，使今年得以延續億萬營收。

7-ELEVEN表示，過去3年的福袋活動被視為「小金雞」，為年末消費熱潮的重要推手。今年活動將於11月27日起陸續開跑，倒數月曆當日於OPENPOINT APP限量開賣，福袋與驚喜包則從12月2日起全台門市同步販售，滿足消費者需求。

在商品設計上，今年的福袋延續過往主打的高實用性與原創商品策略，聚焦家庭用品與熱門IP商品，不同結構分別聯名Hello Kitty、KUROMI、SNOOPY、小熊維尼、貓福珊迪、咖波、蠟筆小新、哆啦A夢、史迪奇、三眼怪等10大人氣IP。內容物包含與康寧、珈樂堤等品牌合作推出的實用家居用品，並以不到999元的價格設定，讓消費者得以買到市面上高單價的家電用品。同時，福袋內的十大原創IP商品採多樣化設計，包含不同風格的授權商品，滿足不同族群對於禮物交換和收藏的需求。根據以往經驗，福袋商品上市後多數迅速售罄，其中小家電類商品尤其受到消費者青睞。

本次活動的抽獎獎品也受到關注，總價值超過千萬元。獎項包括2台保時捷Macan休旅車、鎮金店999.9純金金條10兩，以及總價達700萬元的OPENPOINT點數，購買倒數月曆還能抽哆啦A夢財神金飾。7-ELEVEN表示，黃金作為抽獎品項的選擇，反映了近期金價高漲與消費者對保值商品需求的增加。自2021年起，7-ELEVEN陸續透過預購與門市設置黃金智能販賣機，進一步拓展黃金銷售管道，此次聖誕活動再度採用金條、金飾作為亮點之一。

7-ELEVEN的福袋活動已進入第三年，7-ELEVEN表示，與市場上其他以零食和庫存商品為主的福袋不同，7-ELEVEN定位於高質感的商品組合和多樣化的價值呈現。該活動除吸引關注，也在年末購物旺季中，成為觀察零售市場消費行為的重要指標之一。