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永豐餘百年慶／週末市集、音樂舞台開催 五感體驗永續好生活

聯合報／ 記者黃筱晴／專題即時報導
Wikklehouse全循環屋內部展示一系列永續生活應用產品。圖／500輯攝影團隊提供
Wikklehouse全循環屋內部展示一系列永續生活應用產品。圖／500輯攝影團隊提供

自1924年創立的永豐餘，在今年迎來極具意義的百年里程碑，為呈現「低碳低耗能」、「全循環經濟」與「非塑材料」的未來永續生活的新樣貌，即日起至11月26日特別於台北101水舞廣場，盛大舉辦「YFY Better Choice永豐餘百年慶，好選擇、好日常、好永續」活動，以多樣化的活動，以及全台首度亮相的「Wikkelhouse全循環屋」，邀請民眾一同體驗永續好生活。

11月22日至11月24日更規劃了「周末市集」與「周末舞台」，集結18間餐飲與永續選品品牌，餐飲包材全選用永豐餘益利系列的全紙可回收容器，用畢後不必再和一般紙類分開，而是直接丟入「一般紙類回收」，擴大紙類資源再利用的價值，打造兼具美食與永續理念的體驗；並有徐佳瑩、韋禮安、艾怡良、孫盛希、麋先生、梁文音等多位金曲歌手輪番登場獻唱，搭配廢棄物新生秀演出，為民眾帶來寓教於樂又極具永續教育意義的歡樂時光。

市集不可錯過的是咖啡冠軍Fika Fika Cafe將帶來眾多咖啡類飲品，逛市集也能有濃郁咖啡香；被美食家譽為不能錯過的MyCroissant by Guillaume吉可頌，之前出攤總會秒殺，此次將帶來獨特風味的可頌新選擇；五星級飯店台北君悅，呼應永續概念，推出蔬食餐點，吃到當季的滋味；獲得500碗的基隆名店吳姳麵館，將帶來正宗的基隆海味料理，不用跑遠也能吃到。

台南排隊名店糯夫米糕也北上出攤，可吃到熱騰騰的麻油豬軟骨米糕；當紅的The Oasis綠洲餐車，澎湃熱狗堡，一吃就上癮；市府站上班族最愛的餃子樂，現場獨家推出不同口味炸餃；有著道地義式風情的Parko Parco推出街頭小吃佛羅倫斯牛肚包，一秒彷彿來到義大利。當紅排隊品牌H＆H現炸吉拿棒、明宏拔絲地瓜，分別帶來現炸吉拿棒與冰心炸地瓜，冰熱都能滿足甜點的味蕾。

另外，眾多兼具質感與環保的永續選品品牌也同步出攤，木酢達人使用廢棄樹木修枝，製作成木家具、木炭、木酢液等，可創造固碳效應；BRUSH & GREEN帶來歐洲永續選品，包括刷具、桌巾、植物盆器等；果嶼good island採用台灣農民種植的水果，推出手熬果醬、果風糖磚等；永續雜貨選品home work / 家務室，帶來多樣化的手工皂、布衛生棉等日常用品。

以汰舊材料賦予新生命的CULTU-RE EXPERIMENT文化實驗，帶來各種再製的拉鍊包、紙製品等；Re:mind嚴選成分天然、無動物實驗、Vegan和友善環境的商品，帶來多樣化的個人清潔用品；結合植物與生活的草木參間，現場有著多種療癒感的植栽商品；強調減塑的好日子agooday，以各種環保餐具、食物袋，減少生活中使用塑膠製品，一起永續愛地球。

冠軍咖啡Fika Fika Cafe帶來眾多飲品。圖／Fika Fika Cafe提供
冠軍咖啡Fika Fika Cafe帶來眾多飲品。圖／Fika Fika Cafe提供
11月24日周日，16:00梁文音演唱（左起）、17:00艾怡良演唱。圖／經紀公司提供
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MyCroissant by Guillaume吉可頌是當紅可頌名店。圖／吉可頌提供
MyCroissant by Guillaume吉可頌是當紅可頌名店。圖／吉可頌提供
11月23日周六19:00，麋先生演唱。圖／經紀公司提供
11月23日周六19:00，麋先生演唱。圖／經紀公司提供
「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
「Wikkelhouse淨零全循環屋」由100%可回收的瓦楞紙與木框為素材打造。圖／500輯攝影團隊提供
11月23日周六20:00，韋禮安演唱。圖／經紀公司提供
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11月22日周五，19:30孫盛希演唱（左）、20:30徐佳瑩演唱。圖／經紀公司提供
11月22日周五，19:30孫盛希演唱（左）、20:30徐佳瑩演唱。圖／經紀公司提供
台北君悅推出蔬舒天香．椒麻拌麵。圖／台北君悅提供
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餃子樂推出市集限定獨家口味炸餃。圖／餃子樂提供
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好日子agooday帶來減塑質感選品。圖／agooday提供
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