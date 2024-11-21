新光三越周年慶最終回 台北站前首四日30點換300購物金

新光三越周年慶全台最後一輪，11月28日起由台北站前店展開，也因為是最後一檔周年慶，主打商品優惠有感。周年慶首四日再獨家推出點數變現金活動，於APP上扣30點兌換300元電子購物金，每人最高可領600元。

11月28日至12月11日周年慶全館累計滿5,000元送5,000點skm points ，化妝品單筆滿2,000元送2,000點skm points，大家電、法雅客、[i]Store單筆滿萬送5,000點skm points、首七日skm pay獨享加碼滿萬送萬點skm points。

回饋的點數不僅可折抵消費(10點折1元)，還有「超級瑪利歐集點送」最後一波蒐集機會、扣點換商品，獨家推出5大家用品牌專區，包含荷蘭公主、飛利浦、伊萊克斯、膳魔師、德國WMF，以及多款美型家電扣點兌換，折扣3.2折起。

30萬組經典特惠組3折起，耶誕限定彩妝2折起，愛美男女可趁最後一波購入保養美妝品。天氣濕冷有感，保暖服飾全面5折起；旗艦家電加碼再回饋，人氣家電「買機送機」，冬季必備的電暖器、除濕機全面年度優惠中，名寢、按摩椅再加碼贈回饋金。