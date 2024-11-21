晶華攜星廚們共同點燈！三層樓高耶誕樹降臨 11月30日慈善市集亮點一次看

耶誕佳節即將到來，晶華酒店今晚（11月21日）率先為矗立在酒店中庭、三層樓高的耶誕樹舉辦點燈儀式，現場邀請海瑞溫斯頓Harry Winston亞太區副總裁曾文湘、MUME主廚林泉、IMPROMPTU主廚李皞、Golden主廚林明健、T+T主廚蔡元善、Circum-主廚羅偉誠，以及台北歐洲學校校長Ms. Siobhain Allum等人擔任點燈嘉賓，與晶華國際酒店集團董事長潘思亮和董事總經理吳偉正攜手點亮這座由晶華與海瑞溫斯頓Harry Winston共同布置的耶誕樹。

點燈現場也同步推廣11月30日在飯店前方時尚廣場所舉辦的「星級主廚慈善市集」活動，同時在歐洲學校兒童合唱團的美妙歌聲，以及耶誕老公公溫暖的祝福聲中，傳遞耶誕祝福與希望，現場氣氛溫馨和樂。

位於台北晶華酒店一樓中庭的耶誕樹，總高近15公尺，樹身綴著2,000顆象徵海瑞溫斯頓Harry Winston品牌色的藍球，以及綠白色交織的榭寄生葉，樹的頂端有一組以海瑞溫斯頓經典水滴型切工設計為靈感、打造的鑽石燈飾。為了呼應永續經營的理念，飯店也將去年使用的上千顆鎢絲燈泡更換成700條LED燈串，大幅降低整體耗電量，一個半月的耶誕季節可以節省5,801度電，相當於減少碳排放量約2,865公斤。

慈善市集 吃喝玩買行公益

秉持著與在地共生共榮的理念，晶華酒店也將於11月30日上午11點至下午5點在飯店前方的時尚廣場、舉辦一場結合名廚廚藝與精品食材的「星級主廚慈善市集」。現場有超過20個攤位義賣包括Impromptu by Paul Lee、T+T全新品牌Circum-、4Mano Caffé、椿Tsubaki Salon，以及新進駐麗晶精品B2的Golden與Afterglo餐廳帶來的星級美食，韓國首爾超人氣塔可品牌「tac.seoul」的創意塔可料理，晶華主廚團隊準備的多樣耶誕佳餚等，飯店餐務部也整理出上百項二手良品餐具，以及五星廚房專用食材供民眾選購。

此外，市集現場也有親子同樂的「手作薑餅」與緊張刺激的「賓果」活動，以及知名DJ與Live Band的精彩演出。此次活動收入，扣除必要成本後，將全數捐贈喜憨兒基金會。活動當天，中山區居民加入晶華會APP還可獲贈栢麗廳自助餐廳300元折價券。

台北晶華酒店董事總經理吳偉正在點燈儀式中表示，一年一度的耶誕樹點燈儀式，對於晶華酒店來說，是一項非常重要的活動，「這一棵樹，凝聚了廣大消費者對於我們的支持，也展現了合作夥伴與我們共好的力量，更重要的是，它代表著晶華酒店全體同仁們對於外界的感謝之意」。「今晚，這棵樹點亮的不只是希望與祝福，它更提醒著晶華要心存感激，對於鄰里社會有所回饋與貢獻，期望各界也可以和晶華一起用行動支持11月30日舉辦的慈善市集活動。」

耶誕延伸版：熟食禮籃、經典甜品與住房專案 溫馨開賣

耶誕點燈與市集活動過後，感恩月正式到來。台北晶華酒店即日起至12月30日應景推出一系列感恩大餐級住房優惠。此外，飯店也備妥5款熟食禮籃過佳節。

其中，11月28至30日推出的「感恩美饌假期」住房專案，兩人同行、每房每晚11,900元起，可入住13坪的豪華客房，享用二樓上庭酒廊的爐烤火雞佐東方美人香檳氣泡茶的感恩節雙人大餐，翌日栢麗廳自助早餐還有買一送一的專屬優惠。

亮點之一的「皇家爐烤火鴨雞Turducken」也超狂再現，這是專屬於皇家宴席的節慶佳餚，晶華主廚團隊復刻中世紀羅馬帝國時期的食譜製作，在火雞中包入整隻鴨、而鴨肉中又包著整隻雞、雞肉中還包著調味的豬絞肉餡，因此將它取名為結合火雞Turkey、鴨Duck，和雞Chicken的「火鴨雞Turducken」，這不僅是一道象徵尊貴的宴客料理，也展現主廚烹飪技巧。「皇家爐烤火鴨雞Turducken」禮籃每份9,880元，搭配有特製的蔓越苺醬汁與肉汁，蘑菇栗子、松露薯泥、鮮綠時蔬藜麥沙拉三款配菜。

廣受饕客喜愛的「威靈頓牛排」與「爐烤美國頂級肋眼牛排」禮籃，內含自製的手工芥末籽醬與波特酒醬，售價每份7,880元起。豐富的感恩節外帶餐另有年年熱賣傳統「美式爐烤火雞」每份5,680元，以及針對小家庭所推出的「香烤春雞」、每份2,280元並贈三款配菜。

琳瑯滿目的烘焙糕點，則包括最經典的「南瓜派」與「胡桃派」，另有集結南瓜派、胡桃派以及糖漬栗子派所設計出的派對三重奏等。