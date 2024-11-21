晶華飯店室內聖誕樹點燈儀式 潘思亮：台灣觀光的定位應更明確

台北晶華飯店今晚舉行室內聖誕樹點燈，董事長潘思亮與董事總經理吳偉正都出席點燈儀式。潘思亮對於國內的觀光不如預期復甦表示，因為很多國人都往國外跑，一些國外友人對台灣的印象也是碎片化，台灣的觀光定位應該要更明確。

潘思亮表示，很多國外對台灣的印象就是半導體，然後還有一些碎片化的印象，不像日本對觀光都有明確的定位來吸引外國旅客，台灣觀光定位應該要更明確來吸引外國旅客。而美國川普上台後對台灣友好也有壞，不用太過擔憂。