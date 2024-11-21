Saint Laurent意識流短片 致敬名著《追憶似水年華》

曾被譽為20世紀西方文學最偉大的作家普魯斯特（1871-1922），其最知名巨作《追憶似水年華》合共7卷，影響無數後代文學名家。法國時尚品牌Saint Laurent現任創意總監Anthony Vaccarello於是從中得到靈感，發表了名為《似水年華》（As time goes by）系列短片，也致敬這本獲得品牌創辦人、Yves Saint Laurent先生生前熱愛的經典文學名著。

約45秒的短片以一如《似水年華》開創的意識流手法敘事，影像從空間裡一名正翻閱紙本閱讀的女子開始運鏡，同時搭配上冷靜的畫外音（Non-diegetic sound），頗有幾分王家衛電影的疏離感；影片不斷地跳接，場景與人物也持續變化、並沒有直觀的連續性或共通性，宛如影像拼圖般，誘使人從中挖掘組裝意義。

影片的尾聲並持續特寫在書中的字眼，並以畫外音朗誦、將愛（Love）、記憶（Memory）、渴望（Desire）、相伴（Togetherness）、夢境（Dreaming）、時間（Time）...等意涵與音聲連結，最後並留下一句餘韻深長的字句：「一本毫無疑問、不會有人要求讀的書」成為結尾，讓人忍不住重頭將影片播放一回。

然而劇中演出的演員們的服裝、配件則成為了影片、情緒構成的重要魅力元素，無論是華麗的金色刺繡洋裝、大翻領的寬大輪廓皮夾克、修長筆筒型剪裁的飄逸波浪長褲、細跟的裸踝高跟鞋、Loulou系列Puffer絎縫肩背包，或是配戴在耳際的凸圓形寶石樹脂及金屬方形耳環。