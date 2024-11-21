快訊

張忠謀自傳親揭培養接班人內幕 認劉德音一度欠缺高度

明起轉乾回暖上看28度…這日斷崖式降溫探14度 恐冷到12月初

為愛走天涯！赴緬詐團園區靜宜女大生 傳近日「可望返台」

聽新聞
0:00 / 0:00

Saint Laurent意識流短片 致敬名著《追憶似水年華》

聯合報／ 記者釋俊哲／即時報導
劇中演出的演員們的服裝、配件、包款、飾品，則意外成為影片構成的重要魅力元素。圖／Saint Laurent提供
劇中演出的演員們的服裝、配件、包款、飾品，則意外成為影片構成的重要魅力元素。圖／Saint Laurent提供

曾被譽為20世紀西方文學最偉大的作家普魯斯特（1871-1922），其最知名巨作《追憶似水年華》合共7卷，影響無數後代文學名家。法國時尚品牌Saint Laurent現任創意總監Anthony Vaccarello於是從中得到靈感，發表了名為《似水年華》（As time goes by）系列短片，也致敬這本獲得品牌創辦人、Yves Saint Laurent先生生前熱愛的經典文學名著。

約45秒的短片以一如《似水年華》開創的意識流手法敘事，影像從空間裡一名正翻閱紙本閱讀的女子開始運鏡，同時搭配上冷靜的畫外音（Non-diegetic sound），頗有幾分王家衛電影的疏離感；影片不斷地跳接，場景與人物也持續變化、並沒有直觀的連續性或共通性，宛如影像拼圖般，誘使人從中挖掘組裝意義。

影片的尾聲並持續特寫在書中的字眼，並以畫外音朗誦、將愛（Love）、記憶（Memory）、渴望（Desire）、相伴（Togetherness）、夢境（Dreaming）、時間（Time）...等意涵與音聲連結，最後並留下一句餘韻深長的字句：「一本毫無疑問、不會有人要求讀的書」成為結尾，讓人忍不住重頭將影片播放一回。

然而劇中演出的演員們的服裝、配件則成為了影片、情緒構成的重要魅力元素，無論是華麗的金色刺繡洋裝、大翻領的寬大輪廓皮夾克、修長筆筒型剪裁的飄逸波浪長褲、細跟的裸踝高跟鞋、Loulou系列Puffer絎縫肩背包，或是配戴在耳際的凸圓形寶石樹脂及金屬方形耳環。

影片已在Saint Laurent官方Youtube頻道中上線，同時官方Instagram帳號ysl則加碼貼出三則單獨演員的短影片，皆可免費重複觀看。

約45秒的短片以一如《似水年華》開創的意識流手法敘事，宛如影像拼圖般，誘使人從中挖掘解讀深層意義。圖／Saint Laurent提供
約45秒的短片以一如《似水年華》開創的意識流手法敘事，宛如影像拼圖般，誘使人從中挖掘解讀深層意義。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent發表全新短片《似水年華》（As time goes by），致敬名著《追憶似水年華》。圖／Saint Laurent提供
Saint Laurent發表全新短片《似水年華》（As time goes by），致敬名著《追憶似水年華》。圖／Saint Laurent提供

品牌 服裝 法國 電影

延伸閱讀

台中市勞動人權短片徵選頒獎 籲維護自身勞動權益

迪士尼2025新作：《美國隊長：無畏新世界》《獅子王：木法沙》《阿凡達：火與燼》《蜘蛛人：你的友好鄰居》《夜魔俠：重生》等超豪華影業與串流陣容

挺過小產低潮！43歲女星含淚宣布喜訊「寶寶來了」

台灣電影走向國際 美學者：不要模仿好萊塢

相關新聞

周年慶壓軸 新光三越站前店業績挑戰10.74億元

周年慶進入尾聲，壓軸的新光三越站前店檔期將於11月28日開跑。新光三越表示，在天氣逐漸變冷，冬季服飾商品銷售可望加溫的加...

獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

想喝下午茶別跑錯！連鎖手搖飲「翰林茶館」宣佈，位於台南東區的「翰林茶館文化店」因租約到期，預計營業至12月1日，也為在地...

新光三越周年慶最終回 台北站前首四日30點可換300購物金

新光三越周年慶全台最後一輪，11月28日起由台北站前店展開，也因為是最後一檔周年慶，主打商品優惠有感。周年慶首四日再獨家...

晶華攜星廚們共同點燈！三層樓高耶誕樹降臨 11月30日慈善市集亮點一次看

耶誕佳節即將到來，晶華酒店今晚（11月21日）率先為矗立在酒店中庭、三層樓高的耶誕樹舉辦點燈儀式，現場邀請海瑞溫斯頓Ha...

晶華飯店室內聖誕樹點燈儀式 潘思亮：台灣觀光的定位應更明確

台北晶華飯店今晚舉行室內聖誕樹點燈，董事長潘思亮與董事總經理吳偉正都出席點燈儀式。潘思亮對於國內的觀光不如預期復甦表示，...

Saint Laurent意識流短片 致敬名著《追憶似水年華》

曾被譽為20世紀西方文學最偉大的作家普魯斯特（1871-1922），其最知名巨作《追憶似水年華》合共7卷，影響無數後代文...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。