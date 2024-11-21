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獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

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獨／開業20年！台南「翰林茶館」文化店熄燈

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
翰林茶館台南文化店將於12月1日結束營業。圖／擷取自Google Maps
翰林茶館台南文化店將於12月1日結束營業。圖／擷取自Google Maps

想喝下午茶別跑錯！連鎖手搖飲「翰林茶館」宣佈，位於台南東區的「翰林茶館文化店」因租約到期，預計營業至12月1日，也為在地經營20年的時光劃下句點。

1986年自台南起家的「翰林茶館」，開業已有38年的歷史，店內主打多樣化的茶飲，並且提供多種餐點、麵食、炸物與甜品，獲得許多支持者喜愛。除此之外，「翰林茶館」與台中的「春水堂」都自稱為「珍珠奶茶發明者」，雙方訴訟多年，最終法院判決珍珠奶茶屬於新型飲料，並非專利商品，所以雙方皆無法取得專利。

目前翰林茶館在全台各主要城市均有據點。其中位於台南的「文化店」，鄰近台南文化中心，開業已有20年的歷史，店內除了提供手搖飲品、餐點之外，並規劃用餐空間，是許多在地民眾休閒用餐的好去處，在google map累積超過500則評論，平均獲得3.9分。不過翰林茶館近日宣佈，文化店因租約到期，將於12月1日結束營業。

台南 手搖飲 珍珠奶茶

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