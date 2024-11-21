聖誕節來了！Lady M、詩特莉、亞尼克聖誕限定甜點登場

「Aunt Stella（詩特莉）」今年精心打造「聖誕心願樹」，禮盒以紅色聖誕樹造型為靈感，裝飾滿滿的聖誕彩球、金色飾球、燈飾、星芒和聖誕樹餅乾，還有薑餅人、詩特莉烘焙師傅的身影。禮盒採「倒數月曆」型態設計，內含有綜合餅乾35入、熱紅酒蠟燭，還有限量版「薑餅人絲巾」，透過每天倒數的期待感，迎接聖誕節的到來，即日起至11月24日開放預購，預購價1,380元，限量1,000盒。

此外，Aunt Stella還推出有「雪橇歷險」、「聖誕藏寶袋」等不同聖誕限定產品，另有「愛麗絲夢遊仙境」系列登場，包括「愛麗絲夢遊仙境－原木禮盒」與「愛麗絲花園奇遇－密封罐」，各為900、530元。

「Lady M」針對聖誕節推出「聖誕可麗捲餅禮盒」。磁吸式設計的盒身，印有充滿節慶氣息的雪白聖誕場景圖騰，並繫上紅色蝴蝶結裝飾。內含4款口味且獨立包裝的可麗捲餅，包括香草、伯爵茶、榛果可可及抹茶等口味，每款各2件。即日起至11月30日於官網開放預購，並於12月6日起開放領取，每組售價1,080元。

同時Lady M也宣告「開心果千層蛋糕」即日起限時回歸，單片290元，9吋2,900元。另外還有全新口味「榛果巧克力慕斯蛋糕」登場，使用法式海綿蛋糕包覆巧克力慕斯、香草巴伐利亞奶油、巧克力脆片與香濃榛果醬，頂層為苦甜交錯的黑巧克力鏡面與榛果碎、焦糖奶油，單片280元，9吋2,800元。

「亞尼克」在聖誕佳節前夕推出「雪天使生乳捲」，使用池上米製成的水磨米穀粉製作天使蛋糕體，搭配招牌北海道奶霜，帶來香甜溫柔的滋味，對於麩質過敏者也更加友善，每條420元。