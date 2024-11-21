一票韓星都愛穿！Marithé Francois Girbaud年底登台

許多韓國Idol都愛穿的經典法國街頭品牌Marithé Francois Girbaud即將進駐台北威秀商圈，預計於12月底正式開幕。

Marithé Francois Girbaud於1972年在法國創立，當初以牛仔布材料的創新系列、石洗、寬鬆牛仔褲和立體剪裁牛仔褲等開創性技術而聞名。

韓星高允貞穿M+F Girbaud長袖針織衫。圖／Marithé Francois Girbaud提供 M+F Girbaud拼色T-shirt。圖／Marithé Francois Girbaud提供

設計融合街頭元素與法式時尚，字母logo就是最經典的招牌設計，包括棒球外套、大學T、帽T、T恤都是高人氣的百搭基本款，主打的就是簡單時尚的實穿性，在潮流圈與年輕世代中有許多擁護者，同時也受到許多韓流明星喜愛，包括代言人為韓國知名女演員高允貞與人氣歌手Crush，以及人氣歌手與演員IU、惠利、黃旼炫、男團The Boyz成員李在賢、NCT的金廷祐、TEN等人也常在社群分享M+F Girbaud的穿搭。

M+F Girbaud棒球外套。圖／Marithé Francois Girbaud提供 M+F Girbaud棒球連帽T。圖／Marithé Francois Girbaud提供

台北威秀商圈的Marithé Francois Girbaud旗艦店，將引進品牌全系列的服裝與配件，讓台灣消費者可以就近一站式購足M+F Girbaud的經典與當季單品。

M+F Girbaud大托特包。圖／Marithé Francois Girbaud提供 M+F Girbaud經典牛仔棒球帽。圖／Marithé Francois Girbaud提供

另外，法日混血品牌MAISON KITSUNÉ據點再擴張，插旗南台灣、進駐高雄漢神百貨，全新高雄漢神門市以明亮寬闊的空間設計，融合原木與不銹鋼材質點綴，透過異材質美學碰撞，將現代摩登與自然元素結合，呈現簡約而不失精緻的店鋪設計。MAISON KITSUNÉ特別推出高雄限定商品。同時，為回饋南台灣消費者，品牌同步啟動周年慶滿額贈活動，凡於活動期間購物達指定金額，即可獲得品牌精選好禮。同時MAISON KITSUNÉ再次攜手CASETiFY，推出全新聯名手機殼系列，呈現多款獨特設計。