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vivo攜手聯發科 旗艦機X200系列登台搶商機

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導
vivo台灣總經理陳怡婷指出，公司有信心X200系列在台灣的銷售量將年增200%以上。記者陳昱翔／攝影
vivo台灣總經理陳怡婷指出，公司有信心X200系列在台灣的銷售量將年增200%以上。記者陳昱翔／攝影

品牌大廠vivo 21日舉辦旗艦機vivo X200系列發表會，新機為全球首款搭載聯發科（2454）最新AI晶片天璣9400，備受外界關注；vivo台灣總經理陳怡婷指出，公司有信心X200系列在台灣的銷售量將年增200%以上，繳出亮眼成績單。

vivo X200系列日前已在中國大陸市場率先發布，而台灣市場則是開始預購，29日全面開賣，共分為X200、X200 Pro等二款機型，均採用聯發科天璣9400處理器，鏡頭則是採用蔡司鏡片與技術。

據悉，vivo上一代機種X100系列在台灣市場共銷售2.5萬台，已創下該品牌近年來在台最佳成績，而X200系列則在今年接棒，vivo預估銷售量上看至7萬台，等於翻三倍成長。

陳怡婷進一步指出，除中國大陸市場外，台灣算是公司銷售表現以及成長力道相當不錯的市場，為了進一步擴大市占率，因此今年在X200系列銷售方面特別送出許多優惠，包括延長保固、贈送周邊產品，甚至祭出五月天門票，就是為了回饋粉絲的支持，也期盼銷售目標能達成。

新機規格方面，今年X200 Pro搭載蔡司2億像素APO超級長焦鏡頭，遙遠細節皆能精確呈現，為長焦攝影樹立全新標準，同時為滿足消費者對智慧應用的不斷進化需求，X200系列搭載天璣9400，AI功能也全面升級，透過進階的AI技術，將日常使用場景與前瞻科技無縫結合，為用戶帶來更流暢、更智慧的旗艦級使用體驗。

至於價格部分，X200起步價為29,990元，X200 Pro起步價為37,990元，均較上一代分別上漲2,000元、3,000元。對此，陳怡婷坦言，價格調漲主因來自晶片成本上漲，但聯發科最強晶片所帶來的效益，絕對物超所值，未來vivo也會持續和聯發科深度合作。

國內法人指出，vivo近年來幾乎都率先取得聯發科最新手機處理器，並成為首發的手機品牌廠，顯示雙方合作關係緊密，隨著X200在中國大陸、台灣陸續開賣後，預料將有助於挹注聯發科業績走升。

vivo 聯發科

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