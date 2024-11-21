全台最高耶誕樹！山谷燈光節「童話耶誕村」28日登場 點亮梨山、谷關

交通部觀光署參山國家風景區管理處主辦的「2024山谷燈光節」，本月28日將在梨山全台海拔最高雪松耶誕樹下，舉行開幕點燈。

今年以「童話耶誕村」為主題，將梨山賓館前兩棵28公尺高的雪松打造成繽紛閃亮的白雪耶誕樹，谷關溫泉公園則佈置成童話中耶誕村；今年11月28日至明年1月12日同步在梨山和谷關點亮。

參山處表示，今年「2024山谷燈光節」邁入第4屆，首次入選觀光署觀光雙年曆國際級活動；梨山賓館前的兩棵雪松主燈，今年以多彩繽紛變化雪花燈飾，展玩猶如冬季雪花，搭配聲光效果，相當夢幻美麗。

在梨山遊客中心、梨山景觀台及福壽山農場入口處佈置光環境，邀請梨山在地工藝師林春節老師設計，以美麗的守護」為主題，呈現蝴蝶展翅，遊客可於蝴蝶兩翅之間打卡留念；現在到梨山賞燈、賞楓及品嘗甜柿、雪梨及蜜蘋果等溫帶水果。

谷關燈光節部份，在谷關公園以「白雪耶誕村」主題，展出雪屋造型、耶誕樹雪人麋鹿、及銀白地燈等，谷關街道上有「山間星語」、「森林步道」等主題燈飾，谷關大街周末期間還有移動燈飾讓遊客打卡照相。

參山處指出，「2024山谷燈光節」活動，也聯合梨山賓館、台中市旅行商業同業公會、及台灣觀光遊樂區協會贊助合作增添光彩，也與旅宿業者、旅行業、觀光遊樂業串聯，擴大行銷整體活動效益，朌帶動梨山風景區各觀光產業。「2024山谷燈光節」活動期間為113年11月28日到114年1月12日止（梨山雪松主燈展延點燈至2月19日）。