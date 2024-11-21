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不走常規路…adidas Originals與Avavav聯名有夠瘋 貝殼鞋套上指套
adidas Originals與向來大膽、叛逆，不走常規路線的新銳品牌Avavav，首度攜手合作帶來2024秋冬系列，adidas Originals的經典設計經過「Avavav化」後，呈現誇張的重新詮釋。
Avavav由Beate Skonare Karlsson於2021年創立，以顛覆性和突破傳統的風格而聞名，這次雙方透過合作帶來時尚與運動的趣味性碰撞。Karlsson指出，「從一開始的合作過程中，品牌就鼓勵我要放開去表達想法，這一點也讓我感到很有樂趣。」
雙方的首個聯名系列中，以經典Superstar為代表的鞋款被重新設計，融入了Avavav標誌性的四指樣式，設計相當瘋狂。服裝方面包括短款運動上衣、配套運動褲、加長田徑長袍。此外，配飾也頗具趣味性，包括帶有手指形狀切口的帽款、三指足球手套等，賦予了此系列更多的想像力與幽默感。
此聯名系列也吸引著Jennie，穿上adidas Originals x Avavav 2024秋冬系列，登上音樂節目M Countdown演出最新單曲「Mantra」。adidas Originals x Avavav 2024秋冬系列，今日起於adidas官方購物網站獨家販售。
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